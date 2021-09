10 astuces pour bien débuter dans Pokémon Go

Pokémon Go est l'un des jeux sur mobile les plus populaires qui soit. Un succès justifié par un concept novateur, qui a fait de cette petite application un succès sans égal depuis maintenant 5 ans. Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure ? Voici nos 10 astuces pour bien débuter sur Pokémon Go.

Cela fait cinq années que Pokémon Go embrasse le succès à bras ouverts. Développé par Niantic, ce jeu mobile a beaucoup fait parler de lui au moment de sa sortie. Il continue de séduire un nombre impressionnant de joueurs à travers le monde. Une petite application devenue grande, au concept original, sportif, et foncièrement fun. Dans Pokémon Go, votre réalité devient un terrain de jeu et c'est une excellente raison pour continuer ou se lancer dans l'aventure. Que vous soyez nouveaux joueurs ou non, voici nos dix astuces pour bien débuter sur Pokémon Go.

1. Coupez la réalité augmentée

C'est l'une des premières choses que vous devez faire lorsque vous lancez Pokémon Go pour la première fois. La réalité augmentée, bien qu'amusante et innovante, complique fortement la capture des Pokémon. En effet, ils se retrouveront à bouger en fonction de vos mouvements, à se désaxer du centre de votre écran, autant de choses qui peuvent vous coûter un bon lancer de Pokéball. Couper la réalité augmentée vous permet de centrer le Pokémon et de grandement vous faciliter la tâche. D'ailleurs, la batterie de votre téléphone vous dira merci.

2. Attrapez-les tous

C'est l'un des meilleurs conseils que l'on peut donner à un nouveau joueur. Attrapez tous les Pokémon que vous croisez. Attraper un Pokémon vous rapporte de l'expérience, dont votre dresseur a besoin pour augmenter la valeur des points de combat des Pokémon capturés et de gagner des récompenses et des objets. L'expérience de votre dresseur vous permet de faire éclore les œufs à un niveau plus élevé et faciliter vos évolutions. Vous pouvez aussi gagner plus de bonbons en envoyant vos Pokémon capturés au professeur.

3. Gardez un œil sur les points de combat (PC)

C'est probablement la statistique la plus importante de vos Pokémon. Les points de combat sont, comme leur nom l'indique, la valeur de votre Pokémon dans un combat. Plus ils sont élevés, plus votre Pokémon sera efficace. Sachez aussi qu'une évolution augmente grandement les points de combat d'un Pokémon. Attention, bien que la valeur des PC soit importante, il existe aussi des statistiques plus poussées pour chacun de vos Pokémon. Il s'agit des IV (Individual Value), qui sont aussi très importantes pour connaître la valeur réelle d'un Pokémon. Votre Pokémon doit avoir une bonne valeur d'IV, quels que soient ses PC. Vous pouvez consulter les valeurs des IV de votre Pokémon en cliquant sur lui, puis sur les options et sur "évaluer".

4. Connaissez les types de Pokémon

Comme vous le savez sûrement, tous les Pokémon possèdent un type. Qu'il s'agisse de feu, eau, terre, électrique ou encore acier ou fée, chaque type possède sa propre importance, puisqu'il possède l'ascendant sur d'autres types. Peu importe les points de combat de votre Pokémon, il risquera toujours de se faire battre dans une arène par un Pokémon d'un type supérieur. Chaque Pokémon possède un ou plusieurs types, qui influenceront la nature de leurs attaques. La relation entre le type d'attaque (feu, poison, eau, combat...) et le type du Pokémon adverse influe directement sur le nombre de dégâts d'une action. Ainsi, une attaque peut être super efficace, pas très efficace ou sans effet en fonction du type du Pokémon adverse. Gardez toujours sur vous des Pokémon de type variés, afin de vous adapter lors de vos combats. Le site micro7 vous détaille les types des Pokémon et des attaques.

5. Ménagez vos poussières d'étoile

Les poussières d'étoile sont un élément essentiel dans Pokémon Go. Elles vous permettent de recharger un Pokémon, ce qui le soigne et augmente ses points de combat, mais aussi de lui apprendre une nouvelle compétence et de faire des échanges de Pokémon. N'utilisez pas votre poussière trop tôt et sur n'importe quel Pokémon. Privilégiez un Pokémon ayant déjà un nombre de points de combat élevé. Vous pouvez aussi augmenter vos gains de poussière d'étoile en utilisant un morceau d'étoile mais faites-le uniquement lorsque vous comptez vraiment jouer.

6. Surveillez sur les évènements spéciaux

Chaque mois, voire chaque semaine, Niantic organise des évènements spéciaux à travers le monde. Pendant ces évènements, vous aurez des objectifs qui vous permettront de gagner de l'expérience, des récompenses ou des rencontres avec des Pokémon. Surveillez par exemple les dates des journées communautaires mensuelles, qui mettent chaque mois à l'honneur un Pokémon particulier, et multiplie les chances de les trouver en version brillante.

7. Utilisez vos bonbons à bon escient

Les bonbons sont un peu le nerf de la guerre dans Pokémon Go. Ils vous permettent de recharger vos Pokémon, et, éventuellement, de les faire évoluer. Concentrez vos bonbons sur certains Pokémon uniquement, il vaut mieux avoir la dernière évolution d'un Pokémon plutôt que quatre évolutions intermédiaires dans votre sac.

8. Attention aux œufs chance

Les œufs chance sont des récompenses que vous pouvez obtenir de diverses manières. Si vous en utilisez un, il vous procurera un bonus de gain d'expérience de 100% pendant trente minutes. N'utilisez vos œufs chance que lorsque vous savez que vous allez jouer beaucoup pendant cette période, ou si vous allez obtenir un grand montant d'expérience. D'ailleurs, l'une des techniques les plus communes pour l'utilisation des oeufs chance est de stocker ses cadeaux d'amis, et d'utiliser un oeuf avant de tous les ouvrir d'un coup.

9. Visitez un maximum de Pokéstops

Les Pokéstops sont essentiels dans votre expérience Pokémon Go. Ils sont la source majeure de récompenses dans votre environnement. Ils correspondent à des lieux culturels importants qu'il ne vous sera probablement pas désagréable de visiter. Chaque Pokéstop vous offre des récompenses, comme des œufs, des pokéballs ou des élixirs de soin, et vous pouvez visiter le même Pokéstop plusieurs fois. Pas la peine de cliquer sur les récompenses à chaque fois, si vous fermez la page du Pokéstop vous récupèrerez automatiquement les récompenses.

10. Maîtrisez les arènes

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lorsque vous jouez à Pokémon Go, on vous demande au niveau 5 de choisir une équipe. Jaune, bleu ou rouge peu importe votre choix tant qu'il vous plaît. Tout autour du monde, il existe des arènes, que les membres d'une équipe peuvent capturer et défendre en laissant un Pokémon en place. Tenir une arène pendant un certain laps de temps vous rapportera des pièces, la monnaie essentielle du jeu qui peut vous permettre d'obtenir des objets rares dans la boutique, sans dépenser le moindre sou. Attention, les arènes sont des lieux très contestés, particulièrement dans les centres-villes et il est fort probable qu'à un moment ou à un autre votre Pokémon défenseur soit vaincu. C'est pourquoi nous vous déconseillons de laisser votre Pokémon le plus puissant dans une arène.