Among Us : le titre bientôt disponible sur PS4, PS5 et Xbox

AMONG US. Le jeu événement s'apprête à débarquer sur consoles PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S/X. Il est déjà possible de précommander un exemplaire d'Among US avant les fêtes avec même quelques éditions collector.

Disponible depuis 2018 sur mobiles Android/iOS et PC, le jeu Among Us est devenu un véritable phénomène durant l'année 2020 grâce à la promotion de nombreux streamers et créateurs de contenus. Après une sortie assez remarquée sur Nintendo Switch en décembre 2020, le titre s'apprête à débarquer sur consoles nouvelles génération. Entièrement pensées pour être jouables en cross play (les joueurs PS4 pourront par exemple jouer avec leurs amis sur mobile, Xbox ou PC), ces portages sont déjà disponibles en précommande chez plusieurs revendeurs spécialisés.

Among Us sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S/X sera disponible en plusieurs éditions exclusives. Découvrez l'ensemble des collectors prévus, les bonus propres à chaque version, leur prix et dates de sortie.

Trois éditions spéciales sont prévues pour la sortie de Among Us sur consoles nouvelle génération. Ces dernières s'intitulent "Crewmate edition", , et "Ejected edition""Impostor edition". Les contenus de chaque pack peuvent varier en fonction de celui que vous choisissez :

Among Us - Crewmate edition : contient le jeu de base Among Us et l'ensemble de ses DLC. Contient également un boîtier lenticulaire 3D, des stickers, une carte d'accès holographique Mira, une carte de la map Skeld et des fonds d'écran pour votre console.

contient le jeu de base Among Us et l'ensemble de ses DLC. Contient également un boîtier lenticulaire 3D, des stickers, une carte d'accès holographique Mira, une carte de la map Skeld et des fonds d'écran pour votre console. Among Us - Ejected edition : contient le jeu de base Among Us et l'ensemble de ses DLC ainsi que le contenu de l'édition "Crewmate". Contient également un boîtier "ejected" exclusif, un steelbook, une couverture polaire, un bonnet rouge d'imposteur, un tour de cou, un pins en émail et une peluche.

contient le jeu de base Among Us et l'ensemble de ses DLC ainsi que le contenu de l'édition "Crewmate". Contient également un boîtier "ejected" exclusif, un steelbook, une couverture polaire, un bonnet rouge d'imposteur, un tour de cou, un pins en émail et une peluche. Among Us - Impostor edition : contient le jeu de base Among Us et l'ensemble de ses DLC. Contient également le contenu de l'édition "Crewmate" avec une peluche, un pins et un tour de cou en plus.

Où précommander Among Us sur console ?

Bien que Among Us soit disponible sur PC, smartphones et Nintendo Switch, le jeu n'était pas encore proposé sur consoles nouvelle génération. C'est bientôt le cas puisque Among Us débarque sur Playstation et Xbox pour la fin d'année 2021. Chaque constructeur disposera même de jolis bonus exclusifs. Chez Sony, vous pourrez disposer d'un skin exclusif de Ratchet & Clank tandis que les joueurs Xbox pourront profiter de Among Us dans le gamepass.

Le célèbre jeu Among Us débarque sur PS4 très prochainement. Il est déjà possible de précommander votre exemplaire afin de vous assurer de pouvoir y jouer dès sa sortie ! Plusieurs revendeurs proposent les différentes versions collector du titre sur Playstation 4, et d'éventuelles promotions pourraient bien apparaître d'ici quelques mois !

Among Us n'est pas seulement prévu sur les consoles d'ancienne génération. La Playstation 5, bien que toujours difficile à se procurer, disposera également du jeu ! Trois éditions collector sont encore prévues avec différents bonus prévus. Vous pourrez également bénéficier d'un skin exclusif de Ratchet & Clank pour les joueurs Playstation.

Les joueurs de chez Microsoft ne sont pas laissés par compte ! Ces derniers pourront également jouer à Among Us qu'ils soient sur Xbox One ou Series S/X ! Les trois éditions listées ci-dessus seront de la partie et le jeu sera également disponible sur le gamepass pour les plus petits budgets !

Among Us est toujours disponible sur la célèbre console hybride de chez Nintendo ! Cette dernière dispose également de trois éditions collector, mais pas de bonus exclusif à la version. Pas de skin de notre célèbre plombier Mario donc ! Vous pourrez tout de même jouer en ligne avec vos amis, qu'ils soient également sur Nintendo Switch ou un autre support comme le PC, le smartphone ou une console next gen.

