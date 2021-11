Animal Crossing New Horizons : comment débloquer le café Robusto ?

Animal Crossing New Horizons a vu arriver la plus grosse mise à jour de contenu de son histoire avec sa version 2.0. On peut y retrouver de nombreuses nouveautés, dont le café de Robusto

La mise à jour 2.0 d'Animal Crossing a apporté avec elle beaucoup de nouveau contenu et ce totalement gratuitement. De nombreuses nouveautés qui promettent aux joueurs tout un tas de nouvelles activités pour occuper leurs longues nuits d'hiver. Parmi celles-ci, on retrouve le retour d'un élément que les fans attendaient depuis maintenant un moment. Robusto le barista est de retour sur l'Île et ouvre son café au dessus du Musée. Seulement, on peut toujours se demander comment convaincre le grand pigeon de rejoindre votre petit univers paradisiaque. Nous vous avons préparé un petit guide pour vous y aider.

Débloquer la quête du café de Robusto

Pour que Robusto puisse ouvrir son café au dessus du Musée, il vous faut déjà...un musée. Ce dernier doit être équipé d'une galerie d'art à laquelle vous aurez au préalable fait au moins une donation. Cela peut être un animal sous-marin, un insecte, une œuvre d'art...Ce qui vous chante. Par ailleurs, assurez-vous aussi que votre île ait déjà obtenu un score d'au moins trois étoiles et que vous ayez débloqué Kéké avant de vous lancer dans cette petite aventure. Une fois que ces conditions sont remplies, il vous faudra partir à la recherche de votre barista favori, le pigeon Robusto. Pour ce faire, allez rendre une visite à Thibou, dans votre Musée. Le vénérable conservateur vous lancera après un bref dialogue sur la quête de Robusto, le passionné de gyroïdes.

Partez chercher Robusto

Il vous faudra ensuite vous mettre en route. Pour cela, rendez-vous sur le ponton pour y trouver Amiral, le vieux loup de mer. Ce matelot aguerri vous proposera alors de vous rendre sur une île voisine. Acceptez sa proposition et voyagez avec lui et en chanson jusqu'à nouvelle île. Il vous faudra en fouiller les moindres recoins pour y trouver Robusto. Vous ne pouvez pas le rater, il s'agit d'un pigeon de haute taille coiffé d'un chapeau blanc. Il vous suffira alors de convaincre le barista de rejoindre votre île, une tâche assez simple en définitive. Une fois Robusto convaincu, retournez sur votre Île voir Thibou. Faites-lui le compte-rendu de votre aventure et il vous confirmera que Robusto devrait arriver sur votre Île d'ici quelques jours.

C'est terminé ! Il ne vous reste plus qu'à patienter quelques heures avant de vous rendre au musée. Robusto y aura alors ouvert son fameux café, et vous pourrez y déguster quelques unes de ses meilleures boissons contre 200 clochettes. Ce café sera aussi un lieu de rencontre ouvert 24 heures sur 24 où vous pourrez croiser des habitants de votre Île ou des Amiibos avec lesquels entamer une petite mais agréable conversation. Vous pouvez inviter les Amiibos en utilisant le téléphone au fond du café. Ils viendront alors partager une délicieuse tasse de café et échanger quelques mots avec vous.