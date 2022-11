Sonic Frontiers : accident de route pour le hérisson, les tests de la presse

Aujourd'hui marque la sortie de Sonic Frontiers, l'open-world dédié au monde du célèbre hérisson véloce. Une sortie qui inquiétait depuis son annonce, et à raison selon la presse spécialisée.

[Mis à jour le 8 novembre 2022 à 10h49] Sonic fêtait il y a moins d'un an ses trente ans, un âge tout à fait respectable pour un hérisson, et encore plus pour une licence du monde vidéoludique. Or, trois décennies, c'est un peu long, et ça implique différentes tentatives de renouvellement de la formule si l'on ne veut pas que son jeu tombe dans l'oubli. Sonic Frontiers en est une, une prise inédite à l'univers du jeune rongeur tout droit sortie des studios de SEGA, qui ont tenté d'apporter le gameplay typique des jeux Sonic dans le populaire univers des mondes ouverts. Malheureusement, si les intentions sont bonnes, la résolution l'est beaucoup moins. Les avis de la presse et toutes les infos sur le jeu, c'est juste ci-dessous.

Les tests de la presse

Pour l'instant, ce qui ressort des critiques de Sonic Frontiers est assez médiocre. Le jeu culmine après 35 revues à 74/100 sur Metacritic, un score qui le place tout juste au dessus du fiasco récent de Warner Bros Games, Gotham Knights. La nouvelle formule en open-world ne convainc pas, tentant trop d'imiter le succès de jeux récents plutôt que d'insister sur les avantages des jeux Sonic. Bien que l'idée d'une refonte complète des jeux d'une licence trentenaire soit bonne, le produit fini reste incomplet. C'est du moins l'avis d'IGN qui lui attribue 7/10 sur PS5 : "Sonic Frontiers est une aventure open-world ambitieuse qui parvient presque à revoir la formule Sonic, même si certaines de ses idées tombent à plat."

Pour Gamekult, la catastrophe n'est pas aussi grande qu'attendue : "L'expérience nous invitait au scepticisme, mais au final, Sonic Frontiers est loin d'être la catastrophe attendue. En misant tout sur l'exploration et l'enchaînement d'ateliers, il réussit à innover mais échoue à proposer une expérience Sonic classique correcte." Le journal français lui offre un généreux 6/10, saluant ses efforts pour remettre la franchise au goût du genre, mais critiquant une technique pas loin d'être déplorable pour un jeu moderne.

Chez GamesRadar+, on est moins clément, avec une note de 2/5 : "Sonic Frontiers possède une histoire légère et engageante, le genre qui pourrait largement plaire aux jeunes et moins jeunes fans - mais je détesterais être un enfant forcé à jouer aux nombreuses séquences de platforming terriblement mauvaises. Était-il ambitieux de faire de Sonic Frontiers un monde ouvert ? Oui. Est ce que ça a payé à la fin ? Absolument pas." Point clef de cette critique, le système de combat franchement raté et les phases de plateformes parfois très pénibles, le tout porté par une technique qui pique parfois les yeux.

Le trailer de Sonic Frontiers

Gameplay

Bien que le voile n'ait pas encore été totalement levé sur la nature exacte de l'expérience que sera Sonic Frontiers, SEGA a laissé transparaître quelques détails sur cette aventure d'un tout nouveau genre : "Une épopée inédite, accélérez vers de nouvelles hauteurs et vivez le frisson de la liberté en monde ouvert et à haute vitesse. Combattez les ennemis puissants des Starfall Islands, en accélérant au milieu des forêts denses, des cascades débordantes et des déserts arides." En bref, Sonic Frontiers nous proposera une expérience basée sur l'exploration, le combat, et quelques énigmes et intégrera des fonctionnalités open-world. Enfin pas tout à fait puisqu'il est plutôt fait mention "d'open-zones" sur le site officiel du jeu.

En tous cas, les images de gameplay diffusées par IGN ainsi que celles qui ont suivi à la Sonic Central puis à la Gamescom 2022 nous ont offert un bon aperçu de ce qui attend Sonic dans cette nouvelle aventure. Un gameplay basé sur la vitesse, permettant à notre héros de traverser d'immenses zones peuplées d'ennemis, de boss, et truffées de puzzles. On peut saluer l'idée de SEGA de nous fournir un jeu original, tout en s'adaptant aux standards du jeu vidéo en 2022.

Un jeu qui inquiétait ?

Bien que les images montrées à la Gamescom 2022 aient eu de quoi nous rassurer, c'est donc sur les réseaux sociaux que Frontiers a fait le plus de bruit. De nombreux internautes et fans ont relevé de gros problèmes sur les séquences de gameplay montrées par IGN et la Sonic Central il y a quelques mois, et à raison. Les images proposées font état de gros problèmes graphiques et de performances. Malgré un univers relativement peu impressionnant (pour la technique de 2022), on peut clairement constater en jeu de grosses chutes de framerate et du cliping omniprésent. On peut aussi relever l'absence de personnalité du monde ouvert de Sonic Frontiers qui, si il assume son inspiration de Breath of The Wild, n'en partage certainement pas le charme. Les quelques séquences de combat viennent légèrement relever la barre mais les inquiétudes des internautes semblent pour le moment justifiées. Reste à savoir si SEGA corrigera tout ça avant la sortie.