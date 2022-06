Sonic Frontiers : malgré une nouvelle apparition à la Sonic Central, le jeu inquiète

Après une première séquence de gameplay controversée, Sonic Frontiers s'est montré une nouvelle fois à la conférence Sonic Central ce mardi. L'occasion pour les fans d'en apprendre un peu plus sur son gameplay, son univers, et de craindre le pire.

[Mis à jour le 08 juin 2022 à 11h56] Si il était apparu à la dernière édition des Game Awards avec un court trailer, Sonic Frontiers nous avait tout de même laissés un peu sur notre faim. Or, la saison estivale du jeu vidéo a débuté, et hors de question pour le petit hérisson bleu de rater la fête. C'est donc tout récemment que Sega, en partenariat avec IGN, a dévoilé les premières séquences de gameplay de Sonic Frontiers. Plus de sept minutes de gameplay qui nous ont présenté le monde ouvert de ce futur titre (attendu pour le troisième trimestre 2022 on le rappelle), et qui n'ont malheureusement pas eu l'effet escompté auprès du public, déçu par un environnement et un gameplay générique, et inquiet des soucis techniques flagrants du jeu. Sans se décourager, SEGA nous a présenté dans la foulée la Sonic Central, et d'autres séquences de gameplay de Sonic Frontiers. On analyse tout ça.

Le trailer de Sonic Frontiers

Gameplay

Pour l'instant, difficile de s'exprimer sur la nature exacte de l'histoire de Sonic Frontiers, mais SEGA a laissé transparaître quelques détails sur cette expérience d'un tout nouveau genre : "Une aventure inédite, accélérez vers de nouvelles hauteurs et vivez le frisson de la liberté en monde ouvert et à haute vitesse. Combattez les ennemis puissants des Starfall Islands, en accélérant au milieu des forêts denses, des cascades débordantes et des déserts arides." En bref, Sonic Frontiers intégrera des fonctionnalités open-world, enfin pas tout à fait puisqu'il est plutôt fait mention "d'open-zones" sur le site officiel du jeu.

En tous cas, les premières images de gameplay diffusées par IGN ainsi que celles qui ont suivi à la Sonic Central nous ont offert un bon aperçu de ce qui attend Sonic dans cette nouvelle aventure. Un gameplay basé sur la vitesse, permettant à notre héros de traverser d'immenses zones peuplées d'ennemis, de boss, et truffées de puzzles. Les graphismes ne font pas vraiment rêver, ni la direction artistique du jeu d'ailleurs, mais on peut saluer l'idée de SEGA de nous fournir un jeu original, tout en s'adaptant aux standards du jeu vidéo en 2022. Malheureusement pour le studio, ces standards sont désormais assez élevés, poussant de nombreux internautes à souligner les problèmes de ces sept minutes de gameplay.

Un jeu qui inquiète ?

C'est donc sur les réseaux sociaux que Frontiers a fait le plus de bruit. De nombreux internautes et fans ont relevé de gros problèmes sur les séquences de gameplay montrées par IGN et la Sonic Central, et à raison. Les séquences proposées font état de gros problèmes graphiques et de performances. Malgré un univers relativement peu impressionnant (pour la technique de 2022), on peut clairement constater en jeu de grosses chutes de framerate et du cliping omniprésent. On peut aussi relever l'absence de personnalité du monde ouvert de Sonic Frontiers qui, si il assume son inspiration de Breath of The Wild, n'en partage certainement pas le charme. Les quelques séquences de combat viennent légèrement relever la barre mais les inquiétudes des internautes semblent pour le moment justifiées. Reste à savoir si SEGA corrigera tout ça avant la sortie.

Pour l'instant, aucune date de sortie exacte n'a été officiellement révélée par SEGA. Sonic Frontiers est annoncé pour le quatrième trimestre 2022, et sortira sur toutes les plateformes, y compris les consoles last-gen. On retrouvera donc le hérisson bleu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC, probablement en hiver 2022. De leur côté, les fans commencent à pousser pour un report de la date de sortie, craignant un titre passable au mieux après les images de gameplay de la Sonic Central. Après les fiascos qu'ont été Battlefield 2042 et Cyberpunk 2077, on ne peut que les comprendre.