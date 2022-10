Gotham Knights : triste nouvelle pour les joueurs console

Alors que la sortie de Gotham Knights approche à grand pas, les joueurs console viennent d'apprendre que le jeu serait limité graphiquement sur leurs plateformes.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 17h14] Avec sa sortie d'ici quelques jours, Gotham Knights se profile comme l'un des rendez-vos de l'année. La nouvelle création des studios Warner Bros Games de Montréal s'annonce comme une aventure à grande échelle dans l'univers de DC, proposant un jeu totalement open-world et jouable en coopération. Une grande aventure dans les chaussures des héritiers du chevalier noir, amenés à protéger Gotham de tout plein de gros méchants après la chute de leur mentor. Sauf que, mauvaise nouvelle pour les joueurs console, le jeu sera limité à 30 fps sur leurs plateformes, sans mode de performance à la sortie

C'est une bien mauvaise nouvelle qui a réveillé les joueurs Xbox Series et Playstation 5 ce lundi matin, moins de quatre jours avant la sortie de Gotham Knights. L'action-RPG en open-world de Warner Bros Games sera en effet limité à 30 fps sur les consoles "next-gen". Fleur Marty, productrice du jeu chez Warner Bros Montréal affirme que les fonctionnalités avancées du jeu (notamment son mode coop) ne permettent pas l'instauration d'un mode performance ou qualité dans les paramètres du jeu. Les joueurs devront donc se contenter de l'expérience complète offerte par le jeu, bénéficiant de Ray-Tracing et compatible 4K, mais seulement à 30 fps. Une catastrophe pour beaucoup de joueurs, enragés par l'absence de possibilité de sacrifier la qualité pour un jeu plus fluide. On peut seulement espérer qu'un éventuel mode performance ou qualité soit inclus dans le jeu après sa sortie, une fois que Warner Games aura compris l'échelle de son erreur.

Fleur Marty, productrice, informe les joueurs © Warner Bros Games

On vous le disait dans l'introduction, Gotham Knights est une expérience unique, sortie tout droit des studios de Warner Bros Games Montréal qui nous ont déjà offert, entre autres, les excellents Batman Arkham City et Batman Arkham Origins. Autant vous dire que le studio s'y connait en jeu open-world à Gotham. C'est d'ailleurs exactement ce vers quoi tend Gotham Knights : un RPG d'action-aventure situé dans le monde ouvert de Gotham City. Le jeu sera jouable seul, ou en coopération à deux joueurs, et vous pourrez y incarner l'un des quatre héritiers de Batman : Robin, Batgirl, Redhood et Nightwing dans leur quête pour reprendre Gotham des mains du grand banditisme et des mutants sanguinaires. Chaque héros possède des armes et des compétences qui lui sont propres, il faudra donc choisir son personnage en fonction de son style de jeu, les adeptes du corps à corps opteront plutôt pour Nightwing et Robin tandis que ceux qui préfère les armes à feu iront plutôt vers Redhood. Le jeu intégrera aussi différentes manières de customiser son personnage, des indicateurs de dégâts et des combats de boss épiques contre des grands noms de l'univers DC.

Pour répondre très vite à cette question, oui Gotham Knights intégrera un mode coopération sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Le jeu vous plonge dans la peau des héritiers du chevalier noir, alors hors de question de ne pas travailler en équipe ! Originalement prévu pour 4 joueurs, le jeu a été repensé pour proposer une aventure en duo complète, vous emmenant vous et votre ami(e) dans l'histoire et le monde de Gotham Knights du début à la fin.

Pour l'instant, aucune mention n'a été faite de la présence de Gotham Knights dans le Xbox Game Pass. L'offre de Phil Spencer n'est pas particulièrement connue pour sa proximité avec les jeux Warner Games, qui se rapprochent traditionnellement de l'univers Playstation. Par ailleurs, aucune mention n'a été faite d'un ajout prochain de Gotham Knights dans le Xbox Game Pass.

Initialement annoncé il y a deux ans, Gotham Knights a vu sa sortie pénalisée à la fois par la crise sanitaire et son intention de couvrir deux générations de consoles en même temps. En effet, Gotham Knights est prévu de sortir à la fois sur Playstation 5, PC et Xbox Series X|S, et à la fois sur Playstation 4 et Xbox One. Une promesse qui peut entraîner des difficultés de développement pour que le jeu se conforme aux spécificités techniques des anciennes consoles. Warner a fixé la date de sortie officielle du jeu le 21 octobre prochain.