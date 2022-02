Le guide des attributs et des niveaux dans Elden Ring

Elden Ring semble bien parti pour être la sortie de l'année. Cet action-RPG en monde ouvert offre aux vétérans des "Souls" comme aux néophytes l'opportunité de découvrir le gameplay si particulier des jeux From Software. Or, faire progresser son personnage est un peu différent des RPG classiques. Nous vous expliquons tout cela en détail.

Elden Ring nous offre une sortie évènement en cette fin de mois de février. La toute dernière création des studios de From Software nous propose un action-RPG en monde ouvert, aussi attrayant pour les puristes des Souls que pour les profanes. Si les habitués des créations d'Hidetaka Miyazaki sont déjà habitués à son système de leveling particulier, les nouveaux arrivants peuvent très vite se retrouver déboussolés par la multitude des points d'attributs aux effets et aux noms parfois uniques. Mais pas de panique, Elden Ring se démarque en effet des action-RPG classiques de ce côté là, mais on retrouve des similitudes avec de nombreuses autres entrées dans le genre du jeu de rôle. Nous vous expliquons en détail la nature et les effets des points d'attributs (ou statistiques), leur impact sur les différentes classes ainsi que le système de niveaux dans Elden Ring.

Les niveaux dans Elden Ring

Vous l'aurez compris, comme tout bon RPG qui se respecte, Elden Ring propose un système de progression par niveaux. Rien de bien méchant me direz-vous sauf qu'il s'agit d'un système assez particulier et commun à tous les jeux From Software. En effet, dans Elden Ring, vous devez ramasser des Runes, en tuant des monstres par exemple. Ces Runes, qui remplacent les habituelles Âmes dans les anciens jeux From Software, constituent une forme de monnaie et c'est en les dépensant auprès de Melina (un PNJ rencontré au début du jeu) que vous pourrez progresser de niveau. Chaque niveau passé vous offrira un point d'attribut à placer dans l'une des quatre statistiques de votre personnage. Le "prix" des niveau est croissant, mais la quantité de Runes que vous offrent les monstres vaincus aussi.

Les attributs dans Elden Ring

Votre personnage possède huit statistiques aux effets précis, ou attributs. Il s'agit de la Vigueur, l'Endurance, la Dextérité, la Force, l'Esprit, l'Intelligence, la Foi, et l'Esotérisme. Chacun de ces attribut possède un effet différent sur votre personnage, ou sur sa capacité à manier un type de sort ou d'arme.

La Vigueur

La Vigueur est la statistique la plus basique de votre personnage. Elle définit ses points de vie ainsi que sa résistance au feu et au poison. Plus vous investissez de points dans la vigueur, plus votre personnage pourra absorber de dégâts avant de mourir. Il s'agit donc d'un choix solide pour tous les joueurs débutants et ceux qui souhaitent éventuellement "tanker" les boss, vous offrant une marge de manœuvre plus grande dans vos combats.

L'Endurance

L'Endurance est aussi une statistique assez basique. Elle définit le montant d'endurance de votre personnage, c'est à dire sa capacité à effectuer des actions en combat (esquiver, bloquer avec un bouclier, sprinter...). Elle est aussi liée à la charge maximale que votre personnage peut porter, ce qui peut lui offrir la possibilité de porter des armes et des armures plus lourdes sans trop réduire sa vitesse de déplacement et d'esquive. Elle offre aussi plus de robustesse (résistance aux hémorragies).

La Dextérité

La Dextérité est intiment liée au maniement de certains types d'armes (arcs, lances, rapières, katanas...) et augmente leurs dégâts. Elle est aussi nécessaire afin de manier les armes avancées. Elle influe aussi sur la résistance de votre personnage aux dégâts de chute et à tous les effets de désarçonnement et diminue les temps d'incantation des sorts. C'est une statistique essentielle à tous les personnage souhaitant allier corps à corps et vitesse d'attaque, mais est aussi utile à tous les mages. Elle est centrale dans les classes Prisonnier, Samouraï et Guerrier, mais aussi dans d'autres classes.

La Force

Tout comme la Dextérité, la Force est liée au maniement des armes lourdes et des armes à deux mains et permet de les manier plus efficacement. Elle augmente les dégâts des armes lourdes et des dégâts au corps à corps en général, et est donc une statistique essentiel à tout build guerrier un peu brutal, comme le Guerrier ou le Vagabond.

l'Intelligence

Un attribut incontournable dans tous les RPG, l'Intelligence influe sur la puissance de votre sorcellerie de type pierre d'éclat et sur votre résistance à la magie. C'est une statistique uniquement utile dans les builds de sorcellerie utilisant des sorts de pierre d'éclat. Plus votre Intelligence est élevée, plus vos dégâts de sorts et d'armes liés à l'Intelligence augmenteront. L'Astrologue possède un excellent montant d'Intelligence.

L'Esprit

Un peu particulier dans Elden Ring, l'Esprit influe sur votre quantité de "mana", appelé PC dans le jeu. Il s'agit donc d'un pilier de tout build orienté autour du lancer de sort, mais qui est aussi essentiel pour lancer certaines invocations et buffs pour les autres classes. Il est donc important de posséder un montant d'Esprit assez conséquent dans toute forme de gameplay. L'Esprit influe aussi sur votre focalisation, c'est à dire votre résistance aux afflictions de folie et de sommeil. Le Prophète, l'Astrologue et le Prisonnier sont trois classes qui doivent investir des points dans l'Esprit.

La Foi

La Foi est elle aussi une statistique intimement liée à la magie. Elle permet d'utiliser des incantations sacrées et des invocations. Elle influe sur le montant de dégâts ou de soin des sorts offensifs et défensifs. Elle est centrale et essentielle à tous les personnages souhaitant utiliser des sorts de Foi, et souhaitant posséder une forme de soin. Le Prophète et le Confesseur bénéficient d'excellents montants de Foi.

L'Esotérisme

L'Esotérisme est l'équivalent de la Chance dans tous les RPG dits "classiques". Une statistique relativement délaissées dans les builds principaux, elle augmente votre chance de trouver des objets supplémentaires sur les ennemis et augmente votre résistance à la malemort (un débuff qui vous tue purement et simplement). C'est une statistique dont le Bandit bénéficie grandement.