Comment jouer en coop à Elden Ring ? Le guide du multijoueur

L'Entreterre seul c'est plutôt chouette, mais à deux c'est beaucoup mieux. Si vous souhaitez découvrir Elden Ring en multijoueur et en coopération, nous vous avons préparé un petit guide à ce sujet.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 13h00] La presse est en émoi devant ce qui pourrait bien être l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Elden Ring nous offre une aventure incroyable, mêlant une direction artistique aussi belle que sinistre à un gameplay impitoyable. Seulement voilà, si le nouveau jeu de From Software se définit comme un action-RPG en monde ouvert et en solo, il propose aussi à tous les aventuriers la possibilité de découvrir son univers à plusieurs, et ce jusqu'à quatre joueurs. Seulement, comme tout jeu From Software qui se respecte, Elden Ring possède une façon toute particulière de jouer avec ses amis, qui, même si elle n'a jamais été aussi facile, reste assez unique. On vous explique comment faire.

Inviter un joueur dans Elden Ring

Si dans Dark Souls 3 il vous fallait systématiquement consommer une braise afin de jouer en coopération, Elden Ring semble être un peu plus tolérant de ce côté là. Si vous souhaitez inviter un ami dans votre monde, il vous suffira, comme toujours, d'utiliser un objet consommable appelé le "Remède du Doigt Crochu" (traduction officielle à venir). Plus besoin pour votre personnage d'être soumis à un certain statut avant de l'utiliser, ce qui facilite grandement le jeu en coopération dans Elden Ring. Le "Remède du Doigt Crochu" peut être confectionné à l'aide de deux fleurs d'Erdleaf que l'on trouve très facilement dans la première zone du jeu. Vous obtenez la recette de cet objet auprès de Kale marchand dans l'église d'Elleh. Il est donc très facile de confectionner cet outil d'invocation. Avant de l'utiliser, assurez-vous que vos amis se trouvent dans la même zone du jeu dans leurs parties respectives, et consommez l'objet. Il vous permettra d'apercevoir les signes d'invocation au sol. Les signes d'invocation dorés vous permettront d'invoquer un joueur afin de jouer en coopération, tandis que les signes rouges inviteront un joueur hostile à envahir votre partie.

Rejoindre un joueur dans Elden Ring

A l'inverse, si vous souhaitez rejoindre la partie d'un autre joueur, il vous suffit d'utiliser un doigt crochu. Il en existe deux et ils sont réutilisables à l'infini. Le doigt crochu de Sans-éclat laissera un signe d'invocation doré au sol pour que d'autres joueur vous convoquent en coopération, tandis que le doigt crochu de Duelliste laissera un signe d'invocation hostile pour être appelé à envahir la partie d'un autre joueur. Attention, comme toujours dans les jeux From Software, la coopération et le PvP sont soumis à des restrictions. Vous ne pourrez ni convoquer ni vous faire envahir si vous avez déjà vaincu le boss d'une zone par exemple, et certaines zones et donjons ne permettent pas d'interactions multijoueur. Si vous mourrez, votre allié disparaîtra de la zone.

Si vous souhaitez réserver ce genre d'interactions à vos amis uniquement, il vous suffira d'instaurer un mot de passe dans le menu réseau de votre partie. Les joueurs avec le même mot de passe que vous pourront voir vos signes et vice-versa. Un système similaire à Bloodborne et Dark Souls 3.

Les objets multijoueur dans Elden Ring

Bien entendu, il existe d'autres objets liés au PvP :