Pokémon Ecarlate et Violet : découvrez les nouveaux jeux Pokémon

Un peu plus d'un mois après la sortie réussie de Pokémon Légendes : Arceus, The Pokémon Company remet le couvert avec la présentation de sa neuvième génération de jeux Pokémon. Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet arrivent sur Switch.

[Mis à jour le 28 février 2022 à 15h34] Si il était quasi inévitable qu'une nouvelle génération de jeux Pokémon prenne le pas sur la huitième génération trois ans après sa sortie, l'annonce de la sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet a tout de même relativement surpris en cette fin de mois de février. Seulement quatre semaines après la sortie du respecté Pokémon Légendes : Arceus, The Pokémon Company nous offre l'opportunité de découvrir les mondes vierges de ces jeux Pokémon de neuvième génération. Selon leur éditeur Game Freak, ils proposeront une véritable formule en monde ouvert, l'occasion pour la formule japonaise de toucher de nouveaux sommets. Sorties prévues fin 2022 sur consoles Nintendo évidemment.

Le trailer

Une nouvelle région

Bien qu'elle n'ait pas été clairement nommée lors de la Pokémon Presents de ce dimanche 27 février, une nouvelle région accueillera l'intrigue des jeux Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate. Nos dresseurs favoris pourront y découvrir de nouveaux Pokémon, un monde "pour petits et grands" explorable entièrement de manière ouverte, sans transition entre les zones et proposant de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui auront vite fait de convaincre les fans et les accros de la formule Pokémon. Visuellement, le monde de Pokémon Ecarlate et de Pokémon Violet n'est pas sans nous rappeler certaines côtes européennes. A suivre...

Trois nouveaux starters

Si vous souhaitiez varier un peu vos premières heures de jeu dans les nouveaux jeux Pokémon de la 9G, c'est chose fête. On y retrouvera trois starters inédits, qui ne sont autre que Poussacha, Coiffeton et Chochodile. Nos trois petits camarades nous proposent une nouvelle façon de découvrir le monde inédit de ces jeux Pokémon neuvième génération. Et hors de question de s'en priver. Poussacha est un Pokémon de type plante, tandis que Coiffeton est de type eau et Chochodile de type feu.

Si la sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet est un petit évènement pour la communauté des joueurs Pokémon, c'est aussi un moment important pour le monde du jeu vidéo. Pokémon s'est implanté depuis un peu plus de 25 ans comme un pilier de la pop culture, dans tous les médiums culturels imaginables. Mais c'est bien dans le jeu vidéo que nos petits animaux préféré ont créé le plus d'attentes auprès de leur public. Et bien qu'aucune date officielle n'aie été annoncée, il est confirmé que Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet sortiront d'ici à la fin de l'année 2022.