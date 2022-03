Kirby et le monde oublié : retour réussi pour la petite boule rose ? Les tests de la presse

Nintendo nous offre le retour de Kirby dans Kirby et le monde oublié, une sortie toute mignonne emplie d'aventure et d'action, toujours aux côtés de l'adorable boule rose. On vous explique tout de cette nouveauté, y compris ce que la presse en a pensé.

[Mis à jour le vendredi 25 mars 2022 à 12h43] Souvenez-vous, nous sommes en 1992 et le monde découvre la nouvelle création de Masahiro Sakurai, une petite boule rose nommée Kirby. Et oui, notre héros tout mignon n'est plus tout jeune, et fête cette année ses trente ans. Et de bien belle manière puisque Nintendo nous offre une nouvelle aventure sur Nintendo Switch, qui n'est autre que Kirby et le monde oublié, un jeu d'action et d'exploration en 3D caméra fixe, où notre aventurier découvre les mystères qui entourent un nouveau monde abandonné dans lequel il a été projeté. Une sortie aussi fun qu'audacieuse, du moins si l'on en croit les tests de la presse.

Les tests de la presse

Avec son très joli 84/100 sur Metacritic, Kirby et le monde oublié ne risque pas d'être trop vite...oublié. La presse semble relativement unanime quant à la qualité de cette nouvelle aventure, c'est du moins l'avis de Gamespot qui lui donne un beau 90/100 : "Kirby et le monde oublié est l'un de ces jeux auquel il est difficile de jouer sans afficher un sourire bête sur son visage. Il est bien plus qu'un mignon et charmant jeu de plateforme aux graphismes colorés." Chez Chris Carter de Destructoid, c'est un franc succès, avec 95/100 : "Je m'attendais à une aventure Kirby très commode et j'ai obtenu beaucoup plus, mais avec les virtus efficace et sans effort que les précédents jeux avaient imposées." Côté français, le succès est aussi au rendez-vous puisque JVC lui attribue pas moins de 85/100 : "Pari réussi pour notre petite boule rose ! La transition à la 3D est très réussie et donne plus de profondeur à cet univers Nintendo."

Trailer

Gameplay

Il est vrai que Kirby a fait ses débuts sur des systèmes plus anciens, et tout comme un certain plombier moustachu, il a fait ses début sur des jeux de plateforme en deux dimensions. Et tout comme ce plombier italien, Kirby fait maintenant ses débuts dans un jeu en 3D. C'est à dire que vous contrôlerez l'adorable petite boule rôle à la troisième personne, caméra dans le dos et fixe. En effet, la caméra vous impose un angle de vue, donc difficile d'explorer le monde à votre guise, ce qui fait de Kirby et le monde oublié un jeu d'aventure et d'action en 3D, à défaut d'aborder le principe du monde ouvert. Les différents niveaux du jeu possèdent donc un chemin principal et quelques chemins secondaires, qui vous offrent la possibilité de découvrir des trésors cachés et autres objets.

Pour ce qui est de Kirby en lui-même, il retient bien évidemment sa capacité d'aspirer ses ennemis, et de gagner ce faisant différents pouvoirs pour l'aider dans sa quête. Il peut donc gagner une épée, du feu, des tornades et tout plein d'objets plus efficaces les uns que les autres. En trouvant des plans dans différents passages cachés, notre héros pourra améliorer ses pouvoirs et changer d'apparence pour plus de stylé et d'efficacité en fin de partie. Il pourra aussi utiliser le transmorphisme pour se déplacer. Pour faire simple, Kirby peut aussi absorber des objets pour en adapter certaines caractéristiques, un pouvoir particulièrement utile pour se déplacer et explorer des endroits inconnus.

Côté histoire, Kirby et le monde oublié fait dans le post apocalyptique. Loin de se rapprocher de Mad Max, le jeu nous transporte sur un nouveau monde, par l'intermédiaire d'un vortex apparu sur le monde de Popstar. Ce Monde Oublié et désertique abrite des Waddle-Dee, d'adorable créatures que Kirby tentera de sauver de la meute des bêtes. Le monde Oublié présente différents niveaux ou la nature a repris le dessus sur la civilisation. Le Waddle-Dee sauvés se réunissent dans un village que le joueur pourra développer selon ses envie, Animal Crossing-style.

Si il ne fait pas forcément la une des journaux comme Elden Ring, Kirby et le Monde Oublié reste tout de même une sortie évènement, et se présente comme un incontournable des titres sur Nintendo Switch. Sa date de sortie est fixée au 25 mars 2022, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les fans de l'univers Nintendo, ou les joueurs souhaitant simplement se plonger dans une aventure légère, seul ou à deux dans un univers inédit. En effet, Kirby et le Monde Oublié proposera un gameplay coopératif à deux joueurs en écran local.