Le guide des dés de chance de la Butte du Tombeau Détruit, Tiny Tina's Wonderland

Trouver les dés de la chance dans Tiny Tina's Wonderland, c'est un peu s'assurer de trouver en permanence des objets de qualité. Notre guide pour la Butte du Tombeau détruit.

Avec son histoire loufoque clairement inspirée de Donjons et Dragons, Tiny Tina's Wonderland nous offre une plongée dans une aventure mêlant les bons côtés de Borderlands et un bonne dose d'heroic-fantasy. Une excellente nouvelle pour les fans de jeux de rôles qui voient introduits de nombreuses statistiques dans la création de leur personnage. L'une d'elle, la Baraka, correspond à la traditionnelle chance de votre aventurier. Celle-ci lui permet de trouver du butin de meilleur qualité tout au long de son aventure. Or, pour l'augmenter, il est nécessaire de trouver des dés de la chance, qui sont au nombre de 260 répartis sur toute la carte. Voici le diaporama de ceux que l'on peut trouver dans la Butte du Tombeau Détruit.

Voilà, une fois vos douze dés en poche, vous pouvez repartir à Sabot Ardent pour poursuivre votre aventure. Bien entendu, chaque zone possède un nombre différent de dés de la chance, et il vous sera toujours plus ou moins facile de les trouver. N'oubliez pas qu'il sera parfois obligatoire de continuer la trame principale et certaines quêtes secondaires pour débloquer des emplacements de dés dans des zones plus complexes et plus grandes que la Butte du Tombeau Détruit. Bon jeu !