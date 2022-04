Lego Star Wars : tout ce qu'il faut savoir sur la Saga Skywalker

La plus grande saga de science fiction est de retour. Star Wars s'offre une adaptation complète dans l'univers Lego dans le projet le plus ambitieux du studio vétéran TT Games à ce jour. Lego Star Wars : The Skywalker Saga est disponible depuis ce mardi, voici 5 infos à ne pas manquer à son sujet.

[Mis à jour le mardi 5 mars 2022 à 14h31] L'histoire d'amour entre Lego et les jeux vidéo a débuté il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. Souvenez-vous, nous étions en 2005 et Lego Star Wars 1 et 2 débarquaient sur le marché accueillis par un tonnerre d'applaudissement. L'adaptation des films de George Lucas à la sauce brique en plastique a immédiatement rencontré un franc succès, pavant la voie pour de nombreuses autres adaptations issues du studio de son développeur TT Games. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et le développeur britannique revient une nouvelle fois à l'univers de la Guerre des Etoiles avec un projet plus qu'ambitieux, Lego Star Wars : The Skywalker Saga, ou l'adaptation en Lego des neufs films de la célèbre franchise. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Les jeux vidéo Lego se basent depuis toujours sur un principe assez simple : nous faire revivre les meilleures scènes des films, personnages ou séries de la pop culture, le tout dans un univers entièrement construit en petites briques en plastique. Et dans cet exercice, TT Games est plus que vétéran, déjà aux commandes des deux premiers jeux Lego jamais sortis, Lego Star Wars I et Lego Star Wars II. Et depuis dix-sept an, TT Games est à l'origine de la totalité des jeux Lego. Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux... Toutes les plus grandes franchises ont été recréées par le studio britannique qui peut se vanter de présenter plus de trente jeux vidéo Lego à son actif. La Saga Skywalker quant à elle nous permettra de revivre les trois trilogies Star Wars, de l'apprentissage musclé d'Obi-Wan à l'avènement du Premier Ordre, et ce dans l'ordre que vous le souhaitez. Côté gameplay, on retrouve les éléments classiques de la formule, qui mêle exploration, action, aventure et puzzles, le tout jouable à un ou deux joueurs.

En terme de gameplay, le jeu vous offre la possibilité de parcourir l'histoire de chaque film dans l'ordre que vous souhaitez, sans contrainte particulière. Vous aurez aussi l'opportunité de rejouer chaque niveau avec des nouveaux personnages, pour débloquer de nouvelles parties du niveau et trouver des objets collectables. Si vous vous inquiétiez de ne pas pouvoir jouer l'un de vos personnages favoris dans la Saga Skywalker, vous ne pouviez pas vous tromper davantage. Le jeu contient pas moins de 300 personnages déblocables et jouables dans tous les niveaux, comme l'exige la tradition des jeux Lego. On y retrouvera nos protagonistes favoris à différents moments de leur vie ainsi que tous les personnages secondaires les plus obscurs que quarante ans et neufs films ont pu nous fournir. Une diversité qui n'a jamais été aussi vaste dans un jeu Lego.

Manette en main, TT Games a aussi ajouté quelques éléments pour satisfaire un public un peu plus adulte. Les personnages armés de blaster peuvent désormais se cacher et tirer à couvert, tandis que le combat au sabre laser se fait grâce à différents combos, feintes et pouvoirs, apportant un peu plus de diversité dans le gameplay finalement assez simple de la formule des jeux Lego. On retrouve aussi dans cette nouvelle sortie des graphismes qui n'ont jamais été aussi beaux dans un jeu Lego ; l'environnement réagit aux actions du joueur, au niveau des effets de lumière comme de matière. Par ailleurs, TT Games a décidé de donner un peu plus de liberté au joueur en lui fournissant des hubs qu'il pourra explorer en toute liberté entre chaque mission d'histoire. On s'éloigne pour le mieux de la formule niveau après niveau pour donner au joueur l'opportunité de se déplacer de planètes en planètes à sa guise via une carte de la Galaxie pour explorer ou réexplorer des niveaux qu'il a déjà parcouru afin de résoudre des énigmes, compléter des quêtes secondaires ou chercher des objets. Ce principe s'applique aussi dans l'espace où le joueur peut se déplacer, explorer et combattre entre chaque planète. Du côté des personnages, TT Games ajoute un petit côté jeu de rôle puisque chaque personnage disposera d'un petit arbre de compétences et de pouvoirs à débloquer grâce à des crystaux de Kyber dissimulés un peu partout dans la galaxie.

Les jeux Lego se sont toujours fait fervents défenseur du jeu en coopération à deux joueurs. Traditionnellement, cette coopération se fait par l'intermédiaire du traditionnel écran scindé, et The Skywalker Saga ne fera pas exception à la règle. Concrètement, si vous pouvez partager un bout de canapé avec un ami ou un membre de votre famille c'est parfait, en revanche, il est impossible de se connecter à la même partie depuis deux endroits différents, puisqu'aucun mode multijoueur en ligne n'est prévu pour le jeu actuellement sur aucune plateforme.

Pour ceux qui ont déjà les yeux fixés sur l'avenir de cette sortie plus qu'imminente, sachez que TT Games et Warner Bros Games ont déjà prévu de fournir au moins sept packs de personnages après la sortie de Lego Star Wars : The Skywalker Saga. On pourra y retrouver des personnages emblématiques de l'univers étendu de Star Wars, notamment ceux des séries récentes sur Disney + comme The Mandalorian, ou des spin-offs comme Rogue One, Solo : A Star Wars Story et plus encore. Donc on le répète, il est plus que probable que vous retrouviez votre personnage favori dans cette drôle d'aventure !

Commençons par l'information la plus essentielle, Lego Star Wars : The Skywalker Saga est disponible sur nos plateformes de jeu depuis le mardi 5 mars 2022. Ce jeu grand public est bien entendu disponible sur toutes les plus grosses plateformes de jeu vidéo, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, PC et Nintendo Switch. Recommandé à un public de 7 ans et plus, il propose tout de même une expérience qui ravira petits et grands, et particulièrement les fans de l'univers de George Lucas on ne va pas se le cacher.