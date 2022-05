Comment et où trouver du fer dans V Rising ? Notre guide

Parmi les ressources essentielles à votre progression dans le jeu, il y a le fer. Ce minerai constitue l'un des meilleurs choix pour un équipement de qualité, on vous explique où et comment en trouver.

V Rising continue de prendre d'assaut Steam, et semble bien parti pour devenir l'un des succès de l'année. Avec son gameplay à mi-chemin entre Valheim et Diablo, et sa direction artistique profondément unique, le jeu de Stunlock Studios offre une expérience unique, qui peut parfois sembler complexe pour les nouveaux joueurs. Pour progresser dans le jeu, vous devrez débloquer l'accès à de nouvelles ressources vous permettant de crafter (fabriquer) de nouveaux équipements. Le fer en est une, et l'une des plus importantes. Sauf que bien entendu, il n'est pas super facile d'accès. On vous explique où et comment en trouver.

Pour obtenir l'accès au fer, il vous faudra tout d'abord débloquer sa recette à la fonderie. Et préparez-vous pour un long tutoriel parce qu'accéder au fer nécessite de valider au préalable plusieurs étapes. Car en effet, si vous jetez un œil à votre autel de sang, vous remarquerez que celui qui vous donne la recette du fer est le V Boss Quincey the Bandit King. Or, c'est ici que les choses se compliquent. Quincey, tout roi qu'il est, se trouve dans la forteresse des brigands, au nord du bois de Farbane. Et si vous avez déjà eu l'occasion d'y faire un tour, vous remarquerez que la forteresse est entièrement fermée par d'imposantes murailles. Pour détruire ces murailles, il vous faudra des explosifs.

Quincey est la clé du fer dans V Rising © V Rising/Linternaute

Pour obtenir l'accès aux explosifs, il vous faudra tout d'abord débloquer, vous l'aurez deviné, la table d'alchimie. Pour ce faire, vous devrez tout d'abord traquer et éliminer le V Boss Clive the Firestarter. Vous le trouverez dans la mine de souffre des bandits à l'ouest de la carte. Attention, Clive est un boss de niveau 30, et il peut se révéler coriace à vaincre. Veillez tout d'abord à tuer tous les bandits alentour avant de commencer votre combat avec lui. Privilégiez les sorts et les armes de distance et vous le tuerez plus facilement. Une fois Clive vaincu, récoltez un maximum de minerai de souffre dans la mine et retournez à votre château. Vaincre Clive vous a offert trois recettes essentielles, celle du souffre, celle des explosifs et celle de la table l'alchimie. Vous n'avez plus qu'à faire fondre votre minerai de souffre à la fonderie pour créer votre table d'alchimie, puis à y fabriquer vos explosifs.

Clive, pyromane mais très utile à votre progression © V Rising/Linternaute

Les recettes de la table d'alchimie © VRising/Linternaute

Où trouver du fer dans V Rising ?

Vos explosifs en main, vous pouvez vous rendre à la forteresse des bandits, payer une petite visite à Quincey the Bandit King, à la forteresse des bandits. Attention, ce V Boss est extrêmement coriace. Encore une fois, préparez-vous pour un combat long et intense, et veillez surtout à vous y rendre au début de la nuit. Une fois venu à bout de Quincey, retournez à votre château. Vous aurez alors débloqué la recette du lingot de fer dans la fonderie, ainsi que de nouvelles recettes d'armes et d'armure. En quelque sorte, vous venez de vaincre le boss final de la zone du bois de Farbane.

Les recettes du souffre et du fer dans la fonderie © V Rising/Linternaute

Sauf que maintenant, il vous faut trouver du minerai de fer ! Et pour cela, il vous faudra voyager un petit peu. Equipez-vous de votre masse de bronze impitoyable (la version améliorée de la masse de bronze), et rendez-vous au nord dans les Fermes de Dunley. Attention, c'est une zone de haut niveau, veillez à vous y rendre avec un niveau d'objet d'au moins 35. Vous y trouverez des gisements de fer un peu partout, et surtout dans la mine de fer hantée au centre de la zone. Vous n'avez plus qu'à miner les gisements de fer et à remplir vos poches au maximum avant de rentrer à votre base et faire tourner les fourneaux !