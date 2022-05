Où trouver des essences sanguines supérieures dans V Rising ?

Les ressources sont nombreuses dans V Rising, et parmi celles essentielles à votre progression en jeu, on retrouve les essences sanguines supérieures. On vous explique où et comment en trouver.

V Rising est une création originale de Stunlock Studios, un studio de développement suédois créé en 2010. Avec ses nombreux joueurs et viewers sur Twitch, il commence à s'imposer comme un incontournable de l'année 2022. Si tout comme nous, vous avez été séduits par son univers gothique cinglant, vous vous interrogez probablement sur la nature des essences sanguines. Ces petites ressources peuvent vite s'avérer un frein puissant à la construction de votre empire, et particulièrement les essences sanguines supérieures. On vous explique où et comment en trouver et comment en créer efficacement.

Comment créer des essences sanguines supérieures dans V Rising ?

Techniquement parlant, il vous sera impossible de trouver des essences sanguines supérieures dans la nature, contrairement aux essences sanguines simples. Mais il vous sera tout à fait possible de les fabriquer. Pour les fabriquer, vous aurez besoin d'un pressoir de sang. Vous pouvez le construire contre 120 unités de pierre et 12 planches de bois. Une fois le pressoir construit, vous obtiendrez de nouvelles recettes pour créer des essences sanguines. Pour créer des essences sanguines supérieures, vous aurez deux choix :

Vous pouvez utiliser quatre cœurs intacts pour obtenir une essence sanguine supérieure. Les cœurs intacts se trouvent sur les ennemis de haut niveau, et à la forte qualité sanguine. Alors n'hésitez pas à aller retuer quelques boss que vous auriez déjà vaincu pour en obtenir davantage.

Vous pouvez utiliser 100 essences sanguines pour une essence sanguine supérieure. Seulement, cette deuxième recette ne s'obtient qu'après avoir vaincu Tristan le Chasseur de Vampire, un V Boss coriace qui rôde sur les routes du bois de Farbane. Mais attention, Tristan est un adversaire particulièrement coriace. De niveau 46, et comme son nom l'indique, ses attaques sont particulièrement efficaces contre les vampires. Un combat pour lequel vous aurez besoin d'un bon équipement, et d'attaques à distance.

Les recettes du pressoir de sang © V Rising/Linternaute

Une fois les deux recettes obtenues, vous pourrez commencer votre production d'essences sanguines supérieures, qui seront essentielles dans la création d'objet de haut niveau et dans l'amélioration de votre cœur de château.