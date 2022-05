Comment bien débuter sur V Rising ? Notre guide

V Rising nous propose une expérience de survival unique, qui peut cependant sembler assez confuse aux nouveaux joueurs. Nous vous offrons quelques astuces pour vous aider à bâtir votre empire de la nuit le plus rapidement possible.

Avec son style gothique sinistre et son gameplay à mi-chemin entre un hack'n'slash et un jeu de survie, V Rising semble bien parti pour conquérir les cœurs de nombreux joueurs. Seulement, même les plus vétérans des adeptes de ce genre de jeux peuvent être perdus face aux particularités uniques de V Rising. En effet, cette fois-ci, vous n'incarnez pas un simple voyageur tentant de survivre à différents dangers, mais bien un vampire. Un monstre immortel, assoiffé de sang et à l'ambition démesurée, voilà votre pedigree. Et, bien que vous commenciez votre aventure démuni dans une crypte miteuse, vous n'êtes décidément pas arrivés sur Vardoran pour enfiler des perles. Pour vous aider dans vos premiers pas sur V Rising, nous vous avons regroupé quelques astuces pouvant vite se révéler très utiles.

Prenez votre temps en début de jeu

On vous l'expliquait dans le titre, vous allez commencer votre aventure V Rising dans le cimetière au Sud-Ouest de la carte. Il est très important d'explorer cette zone en profondeur. En effet, le cimetière est une zone assez facile à parcourir, et surtout remplie de nombreux ennemis pouvant vous fournir des ressources essentielles au début de votre partie, vous y trouverez des os de squelette mais aussi de nombreuses autres matériaux utiles. Et ces matériaux vous seront très utiles, et très vite.

Construisez votre base au plus vite

Un conseil qui pourra paraître bateau à tout amateur de jeu de survie, mais dans V Rising, la mort peut être assez punitive. Or, en tant que vampire, il y a une chose qui peut très vite vous réduire en cendres : le soleil. Si vous vous retrouvez un peu trop longtemps exposé aux rayons de notre astre, vous risquez de mourir extrêmement rapidement. Or le jeu possède un cycle jour / nuit qui peut vite devenir handicapant si vous ne possédez pas d'endroit paisible où stocker vos ressources et entreposer votre cercueil. Ce dernier constitue votre point de respawn en cas de mésaventure, et avoir un cercueil actif sous la main peut vous faire économiser pas mal de temps. Votre base vous demandera un montant de ressources considérable pour devenir le château de vos rêves, privilégiez donc un endroit paisible, éloigné du cimetière de départ, et bien entendu, à l'ombre. N'oubliez pas de fixer les frontières de votre base suffisamment rapidement afin d'éviter qu'un de vos semblables buveur de sang devienne un voisin un peu trop proche.

Votre base, c'est votre vie © V Rising / Linternaute

Gardez un œil sur votre groupe sanguin

L'une des mécaniques principales de V Rising repose sur votre consommation de sang. En effet, vous êtes un vampire après tout, et c'est l'hémoglobine qui vous rassasie. Or, le type de sang que vous consommez et sa qualité vous procurent des bonus plus ou moins importants, et différents. Il vous faudra donc manier vos repas avec adresse pour adapter vos bonus à l'activité que vous souhaitez effectuer. Sachez qu'il est possible de partager votre bonus avec un vampire allié en le laissant s'abreuver sur vous grâce au pouvoir "exposer une veine".

Les bonus du sang varient et sont extrêmement importants © V Rising / Linternaute

Alternez vos activités en fonction du cycle / jour nuit

Vous l'aurez compris, en tant que vampire, le cycle du soleil peut très vite devenir mortel. C'est pourquoi il est recommandé de privilégier les déplacements longue distance la nuit. En effet, toute exploration se fera plus facilement sans la menace perpétuelle du soleil, notamment si vous comptez explorer des zones loin de votre base. La journée, vous pouvez toujours vous déplacer à l'ombre des arbres ou d'un braséro brumeux (que vous pouvez fabriquer très vite dans la partie), et effectuer quelques activités basiques comme couper du bois ou ramasser de la pierre, construire et cumuler des ressources. Mais c'est bien sous la lumière de la Lune que le spectacle commence.

Utilisez l'autel de sang régulièrement

Dans V Rising, l'autel de sang vous servira à traquer des cibles importantes nommées V Blood Boss. Ces boss vous offrent de nombreuses récompenses une fois vaincus, dont la possibilité de débloquer de nouvelles recettes et schémas essentiels à la production de matériaux. N'hésitez pas à consulter lesdites récompenses dans votre autel, et à régulièrement partir en chasse. Votre progression en jeu en dépend grandement. Pas de panique, la quête principale vous guidera dans votre première utilisation de l'autel, c'est une fois le premier boss vaincu que les choses se corsent.

Les chasses vous offrent des récompenses essentielles à votre progression © V Rising / Linternaute

La production, c'est toujours, tout le temps

Un petit truc sympa dans V Rising, c'est que vos pouvoirs de vampire vous permettent de faire fonctionner des machines sans avoir besoin de les opérer en permanence. Vous pouvez donc lancer une production d'un objet, puis partir assassiner quelques malandrins pendant que vos machines tournent à pleine puissance. C'est pourquoi, on vous conseille de laisser tourner vos machines en permanence, sauf les braséros de l'ombre qui peuvent être éteints la nuit si votre stock d'os est assez limité.