Le rat putride est l'un des V boss les plus particuliers de V Rising. Il n'est trouvable nulle part sur la carte, et nous, on vous aide à le débusquer.

Avec ses dizaines de milliers de spectateurs sur Twitch et ses excellents chiffres sur Steam, V Rising est bien vite devenu l'un des incontournables de l'année 2022. Un succès dû au travail fantastique de Stunlock Studios, qui a réussi à prendre le meilleur de beaucoup de grands succès récents pour créer une pièce à la saveur unique. Si vous aussi vous vous êtes plongés dans les profondeurs de V Rising, dans son univers sinistre et son gothisme cinglant, vous vous interrogez probablement sur l'emplacement de l'un des V Boss du jeu, le Rat Putride. Et bien sachez que ce gros rongeur est un peu particulier, puisqu'il ne se trouve pas de manière très conventionnelle.

Où trouver le rat putride dans V Rising ?

Le rat putride ne se trouve à aucun emplacement sur la carte. Vous remarquerez qu'il vous est impossible de le traquer à l'autel de sang, et qu'aucune indication s'y trouve quant à sa location. Sauf que voilà, le rat putride ne se trouve pas, il s'invoque. Vous pourrez le trouver dans le nid à vermine. Cet atelier de production n'est pas le plus commun dans tous les châteaux, mais il est néanmoins nécessaire pour vous fournir un apport régulier de sang dans votre production. Pour invoquer le rat putride, vous devez donc d'abord construire le nid à vermine, contre 360 pierres et 120 os. Vous trouverez la recette pour invoquer le rat putride dans le nid à vermine.

La recette pour invoquer le rat putride © V Rising/Linternaute

Une fois les ingrédients réunis (sachez que vous pouvez trouver le vivaneau du crépuscule un peu partout sur la carte), le Rat Putride apparaîtra près de votre nid à vermine. Ce boss de niveau 30 n'est pas très compliqué à vaincre, mais privilégiez tout de même les attaques de zone pour venir à bout de ses petits camarades. Une fois vaincu, il vous donnera l'opportunité de vous transformer en rat.