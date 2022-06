V Rising : nos guides, wiki et astuces pour devenir un vampire exemplaire

Avec son million-et-demi de joueurs en un peu plus de dix jours, V Rising continue de séduire de nombreux vampires en herbe. Pour vous aider à construire votre empire de la nuit, nous vous avons réunit tous nos guides et astuces sur le jeu.

[Mis à jour le 1er juin 2022 à 13h55] V Rising est une création de Stunlock Studios, l'équipe derrière Battlerite nous offre son interprétation des jeux de survie et, on vous l'assure, a créé un cocktail détonnant. Mais si vous aussi vous souhaitez arpenter les bois et les campagnes médiévale en quête de sang frais, vous aurez probablement rencontré quelques écueils et autres difficultés ralentissant votre progression. Il faut dire que V Rising est loin d'être un jeu simple, offrant à la fois des mécaniques de construction et de progression uniques, une survie complexe, un mode joueur contre joueur hostile et des boss parfois coriaces. Autant d'informations qui peuvent vite perdre un jeune vampire en herbe. Heureusement, si vous avez des questions sur le jeu ou besoin d'une quelconque astuce, nous vous avons préparé pas mal de petits guides et astuces utiles. La nuit n'attend que vous.

Nos guides sur V Rising

Le trailer de V Rising

Le gameplay de V Rising

Dans V Rising, vous incarnez un vampire, se réveillant après des centaines d'années de sommeil dans une crypte. Votre but est simple, vous nourrir de sang pour regagner votre puissance d'antan afin de reconstruire votre royaume déchu. Si ce jeu est entièrement accessible en solo, il est aussi fait pour le jeu multijoueur. On y retrouve des serveurs pouvant accueillir plusieurs dizaines de joueurs cherchant chacun à dominer un monde ouvert gothique immense. Car oui, vous pouvez aussi accueillir plusieurs buveurs de sang dans votre clan et forger des alliances afin d'écraser toute résistance. Car résistance il y a dans les contrées sinistres de V Rising, qu'il s'agissent de villageois à convertir, de bandits, de créatures fantastiques ou tout simplement des autres joueurs.

Pour progresser dans le jeu, vous aurez besoin de récolter et de crafter certaines ressources afin d'améliorer votre équipement. Vous pourrez aussi construire votre château et stocker vos ressources. Il vous faudra aussi traquer des boss importants pour débloquer des pouvoirs et des recettes. Prenant le meilleur de Diablo et Battlerite (pour le combat), de Rust (pour le multijoueur), des Sims pour la construction (si, si, je vous assure) et de Valheim (pour la survie et la progression), V Rising offre un gameplay foncièrement satisfaisant tout en restant unique en son genre. En effet, vous contrôlez votre vampire à l'aide des touches ZQSD de votre clavier, et pouvez lancer, combiner et esquiver des sorts dans des combats en temps réel, on vous le disait plus haut, au fort goût de hack'n'slash. D'ailleurs, plus votre vampire sera puissant, plus il apprendra des compétences aux effets dévastateurs. En bref, bien qu'il reprenne de nombreux éléments connus du genre survival-online, tout a une saveur assez particulière, un petit goût de fer peut être, dans V Rising.

Où trouver V Rising ?

V Rising est disponible en accès anticipé depuis ce mardi 17 mai. On le retrouve directement sur Steam pour la somme modique de 19,99 €. Pour pouvoir profiter de l'expérience, il faudra s'armer d'une configuration assez solide sans être aberrante, avec une GTX 1070 ou une RX580 recommandées, un i5 ou un Ryzen 5 et 8 à 12 GB de mémoire vive.