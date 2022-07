Gollum : la date de sortie repoussée de plusieurs mois

Cela fait un peu plus de trois que Gollum a été annoncé par les équipes de Daedalic Entertainment et Nacon, et malgré la sortie de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la sortie du jeu se voit repoussée de plusieurs mois.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 14h23] La rentrée 2022 - 2023 se devait d'être parfaire pour les fans de l'univers du Seigneur des Anneaux. En effet, l'œuvre magistral de J. R. R. Tolkien se voyait étendue au mois de septembre avec l'arrivée d'une nouvelle série télévisée à gros budget, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, et celle d'un nouveau jeu vidéo, Gollum. Ce dernier avait été annoncé à l'origine en 2019 par Daedalic Entertainment et Nacon, et nous proposait de découvrir le 1er septembre prochain, une partie de la vie de Gollum, ce personnage sinistre néanmoins emblématique de la saga du Seigneur des Anneaux. Mais malheureusement, Gollum a vu sa sortie repoussée de plusieurs mois, une annonce justifiée par Daedalic Entertainment sur les réseaux sociaux :

A message to our community pic.twitter.com/OCndSNXfVW — Daedalic Entertainment (@daedalic) July 25, 2022

"En tout premier lieu, nous souhaitons vous remercier pour votre patience et votre soutien. Ces dernières années, nos équipes ont travaillé dur pour vous fournir une histoire remarquable dans un monde à couper le souffle rempli de magie et d'émerveillement. Nous nous sommes engagés à fournir un jeu à la hauteur des attentes de nos fans, et digne de raconter l'histoire inconnue de Gollum telle qu'elle fût écrite par J.R.R. Tolkien. Cependant, dans l'optique de vous fournir la meilleure expérience de jeu possible, nous avons décidé de reporter la date de sortie de Gollum de quelques mois. Nous vous tiendrons informés de la date de sortie exacte dans les prochains jours. Nous sommes heureux de partager ces moments avec notre communauté passionnée et nous sommes impatients de partager cette aventure unique avec vous." - Daedalic Entertainment

La date de sortie des aventures de notre cher Hobbit dégarni est donc pour l'instant inconnue, tout comme l'est la durée du report annoncé par Daedalic Entertainment. On ne devrait donc pas pouvoir profiter d'une rentrée 100 % Terre du Milieu. Il faudra se contenter de la série Amazon qui, on l'espère, sera de bonne qualité. Pour ce qui est d'une estimation de la date de sortie de Gollum, on peut très bien imaginer une arrivée courant novembre / décembre.