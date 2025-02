Les Anneaux de Pouvoir : Prime Video donne une bonne nouvelle aux fans

La saison 2 de la série dérivée du "Seigneur des Anneaux" s'est achevée le 3 octobre 2024. Et les fans qui attendent la suite peuvent se réjouir.

Les Anneaux de Pouvoir a achevé la diffusion de sa seconde saison le 3 octobre 2024. Ce final a laissé Sauron en position de force face aux autres peuples, les Elfes ayant été vaincus par les Orques, mais sauvés par les Nains à l'issue de la bataille d'Eregion. De nombreuses questions ont été soulevées, auxquelles les fans peuvent espérer trouver une réponse dans une saison 3.

Il aura fallu attendre plusieurs mois pour qu'Amazon confirme la mise en chantier de la suite de la série. C'est ce jeudi 13 février 2025 que la saison 3 des Anneaux de Pouvoir a été officiellement annoncée par Prime Video. Une décision qui concorde avec le souhait des créateurs de la série, qui avaient annoncé vouloir produire une série en cinq saisons. Pour l'heure, la date de mise en ligne des prochains épisodes n'est pas connue. On sait toutefois que les réalisateurs Charlotte Brändström (The Witcher, Outlander, Grey's Anatomy...), Sanaa Hamri (Love and Game, Something New), et Stefan Schwartz (My Lady Jane, Suspicion, The Boys...) vont plancher sur les nouveaux épisodes.

Sur le compte X officiel des Anneaux de Pouvoir, la production a donné plus d'information sur l'intrigue de la saison 3 : un saut dans le temps attend les abonnés. "La saison 3 se déroule au point culminant de la guerre entre les Elfes et Sauron", est-il écrit, alors que ce dernier "cherche à fabriquer l'anneau unique qui lui donnera l'avantage pour gagner la guerre et enfin conquérir toute la Terre du Milieu".

Les fans devront toutefois se montrer patients : il a fallu deux ans de production entre les deux premières saisons, la première étant sortie à la rentrée 2022, et la seconde à la rentrée 2024. On peut donc s'attendre à ce que la saison 3 ne sorte pas avant la rentrée 2026. En attendant, l'intégralité des deux premières saisons de la série dérivée du Seigneur des Anneaux est disponible sur Prime Video.

La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroule en plein cœur du Deuxième Âge de la Terre du Milieu, une époque où les fameux anneaux de pouvoir ont été forgés, avant les événements des livres et films Le Seigneur des anneaux. L'intrigue se déroule en plusieurs lieux, notamment dans les royaumes elfiques de Lindon et Eregion, à Khazad-dûm au Royaume des Nains, dans les Terres du Sud et sur l'île légendaire de Númenor.

La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est à voir exclusivement en streaming. Depuis le 1er septembre 2022, les épisodes sont diffusés exclusivement sur la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video. Elle est accessible par abonnement, moyennant 6,99 euros par mois (ou 69,99 euros par an).

Attention, spoilers sur la série. Depuis le début de la diffusion de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, les théories des téléspectateurs vont bon train au sujet de l'identité de "L'Etranger" joué par Daniel Weyman. L'épisode 8 de la première saison confirme que le personnage n'est autre qu'un Istar, un magicien, ce qui pourrait potentiellement faire de lui Gandalf, des millénaires avant la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Dans le final de la saison 2, c'est désormais confirmé : l'Etranger est bien Gandalf, puisqu'il a été nommé ainsi ("Grand Elfe" devenu "Gandalf") par Nori et ses amis.

Morfydd Clark : Galadriel

Charlie Vickers : Halbrand/Sauron

Robert Aramayo : Elrond

Owain Arthur : le prince Durin

Charles Edward : Celebrimbor

Peter Mullan : le roi Durin

Daniel Weyman : L'Etranger

Joseph Mawle : Adar (saison 1)

Sam Hazeldine : Adar (saison 2)

Markelly Kavenagh : Nori

Megan Richards : Poppy

Sadoc : Sir Lenny Henry

Nazanin Boniadi : Bronwyn

Tyroe Muhafidin : Theo

Ismael Cruz Cordova : Arondir

Benjamin Walker : Gil-Galad

Cynthia Addai-Robinson : la reine Miriel

Trystan Gravelle : Pharazôn

À la faveur d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Amazon Prime Vidéo a levé le voile sur l'équipe créative qui travaille à la conception de la série adaptant l'univers du Seigneur des anneaux. Le réalisateur Juan Antonio Bayona (Jurassic World 2) a mis en boîte les deux premiers épisodes. Il a par ailleurs choisi de travailler avec la même productrice exécutive que pour ses précédents films, Belén Atienza. Bruce Richmond, producteur de Game of Thrones, Westworld et The Leftovers sera lui aussi producteur exécutif de la série, tout comme Gene Kelly, (Boardwalk Empire, Westworld ) ainsi que Lyndsey Weber (Star Trek Sans Limites, 10 Cloverfield Lane).

Chargés d'adapter le matériau original signé J.R.R. Tolkien : J.D. Payne et Patrick McKay seront entourés d'une équipe de scénaristes expérimentés. Parmi eux, on retrouve des auteurs ayant travaillé sur Better Call Saul, Breaking Bad, 13 Reasons Why, Game of Thrones, Les Sopranos ou encore Stranger Things. Au sein des équipes créatives qui auront la lourde tâche de mettre sur pied l'univers du Seigneur des Anneaux, on retrouve la costumière Kate Hawley (Suicide Squad, Crimson Peak), le décorateur oscarisé Rick Heinrichs (Sleepy Hollow, Star Wars 8), le superviseur d'effets spéciaux oscarisé Jason Smith (Avengers 1, Super 8, The Revenant). Enfin, notons la présence au générique de John Howe qui a notamment illustré de nombreuses éditions des livres Le Seigneur des Anneaux et a travaillé en tant que concept artist sur la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.