Skull and Bones : gameplay bêta et date de sortie, l'open-world dévoilé

Skull and Bones est enfin sorti des cales d'Ubisoft. Le jeu de pirates nous a été présenté à travers une séquence de gameplay et s'est même vu offrir une date de sortie. On vous résume tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

[Mis à jour le 11 juillet 2022 à 13h14] Il y a des projets qui prennent leur temps avant de se dévoiler au grand jour. Dans le cas de Skull and Bones, on peut presque compter une décennie complète. Développé à l'origine comme DLC d'Assassin's Creed IV : Black Flag, Skull and Bones a connu de nombreux changements de mains et de directions pour finir comme premier projet original d'Ubisoft Singapour. Devenu un jeu d'action et d'aventure multijoueur en monde-ouvert, il compte vous plonger dans la peau d'un pirate en herbe. Vous y tenterez de développer votre influence et votre réputation pour devenir l'un des flibustiers les plus connus du XVIIIe siècle, des côtes de l'Afrique jusqu'à celles de l'Inde, en passant par Madagascar. Un jeu qu'il sera aussi tout à fait possible de réaliser en solo, et dont on vous explique tout en détail dans cet article.

Juste ici :

Une présentation d'une dizaine de minutes nous a éclairé sur la nature exacte du gameplay de Skull and Bones. Le jeu vous plonge dans la peau d'un naufragé, démuni, tentant de survivre dans un environnement hostile. Votre but ? Construire un navire, rassembler un équipage, développer votre réputation et débloquer de nouveaux équipements dans un monde ouvert peuplé de PNJ plus ou moins hostiles et d'autres joueurs. Le système de progression se base sur votre réputation. En réalisant certains contrats, vous pouvez accumuler de la réputation et ainsi gagner accès à de nouveaux navires, armes et équipements.

Vous pourrez bien entendu entièrement personnaliser votre pirate, votre navire et votre équipage. Vous pourrez contrôler les armes de votre bateau, gérer le moral de votre équipage pour éviter les mutineries et cumuler des tenues pour devenir le pirate le plus stylé du XVIIIe siècle. En ce qui concerne les menaces dans le monde de Skull and Bones, vous devrez faire attention aux corsaires qui traquent les pirates sans relâche, mais aussi aux autres joueurs qui pourraient bien être intéressés par le contenu de votre cale. Il sera aussi possible de s'allier aux autres joueurs et de former des flottilles pour réaliser certaines missions.

Pour ce qui est des combats, Skull and Bones semble pour l'instant se limiter aux seules batailles navales. Pas de transition vers le corps à corps lors des abordages ou des débarquements, ces derniers restant entièrement réservés à des cinématiques en jeu. Une absence que l'on peut trouver regrettable, tant le potentiel d'un bon vieil abordage sabre entre les dents semble indéniable. Pour Skull and Bones, il s'agit surtout de proposer un jeu de navigation et de combats en mer presque proche d'un MMO. Bien qu'il soit entièrement jouable en solo, le jeu semble prendre la forme d'un jeu service, son univers marqué par des mises à jour gratuites déployées au fur et à mesure des mois qui suivront sa sortie. Et bien que la mention d'un passe de combat n'ait pas encore été faite, on parie grandement sur sa présence en jeu connaissant l'énergumène Ubisoft.

Le jeu a connu un développement chaotique, passé de mains en mains depuis 2013 avant de finir comme premier grand projet d'Ubisoft Singapour. Des changements décisionnaires qui ont entraîné un fort délai du jeu, annoncé pour la première fois au salon de l'E3 2017. Mais Skull and Bones a enfin reçu une date de sortie officielle ! Le jeu sortira le 8 novembre 2022 sur consoles next-gen (PS5 et Xbox Series) et PC seulement. Les joueurs de PS4 et d'Xbox One ne se voient malheureusement pas offrir de versions du jeu.

Skull and Bones est toujours en développement et offre aux joueurs l'opportunité de participer aux différents playtests qui auront lieu tout au long de l'année. Pour ce faire, vous devrez vous rendre sur cette page et sélectionner la plateforme sur laquelle vous comptez jouer au jeu (PC, PS5 ou Xbox Series X|S). Vous recevrez par la suite des instructions par mail, si vous êtes sélectionnés, sur les différentes modalités d'accès aux différents playtests du jeu. Pour l'instant, aucune information n'a été transmise sur les dates de ces phases de test, mais avec une sortie prévue pour novembre, il se pourrait bien qu'ils arrivent très vite.