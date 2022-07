Multiversus : Comment rejoindre la bêta du jeu de combat ?

Multiversus a ouvert ses portes aux joueurs pour une bêta fermée qui dépasse déjà des records d'affluence. On vous explique comment la rejoindre.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 12h10] Un jeu de combat gratuit regroupant tous vos personnages préférés ça vous tente ? Warner Bros Games fait un pari ambitieux avec la sortie prochaine de Multiversus, un jeu de combat crossover et multiplateformes qui regroupera des personnages des univers Warner, DC Comics, HBO et Cartoon Network. Le géant du cinéma compte bien aller bousculer Nintendo et sa célèbre licence Super Smash Bros avec ce plateformer-castagne prévu pour 2022. La nouvelle du jour, c'est que Multiversus est entré dans sa bêta ouverte, proposant à certains chanceux de rejoindre sa phase de test en accès anticipé dès ce mardi 26 juillet. Tous les joueurs pourront y accéder dès ce soir à 18h. On vous explique comment rejoindre la bêta de Multiversus dès maintenant.

Acheter un pack fondateur

Que vous soyez fans de DC Comics, de Scooby Doo, de Game of Thrones, de Lebron James ou des Looney Toons, Multiversus a de quoi attirer votre attention cela ne fait aucun doute. Si vous souhaitez rejoindre la phase de bêta ouverte du jeu qui commence ce mardi 26 juillet, vous aurez à votre disposition deux options. La première, et la plus simple, est de faire partie des membres fondateurs du jeu en achetant un pack fondateur sur le site de Multiversus. En effet, Multiversus sera entièrement free-to-play dès sa sortie, mais propose aux joueurs volontaires d'acheter des packs fondateurs pour bénéficier de divers avantages en jeu (bannières exclusives, monnaie virtuelle, personnages à débloquer...) mais aussi d'un accès anticipé à sa bêta ouverte. Les packs fondateurs existent en trois versions :

Standard (39,99 €) : Accès anticipé à la bêta ouverte, 300 Gleamium, 1 Bannière, 15 jetons personnage

(39,99 €) : Accès anticipé à la bêta ouverte, 300 Gleamium, 1 Bannière, 15 jetons personnage Deluxe (59,99 €) : Accès anticipé à la bêta ouverte, 1000 Gleamium, 1 Bannière, Cosmétiques, 1 Battle Pass , 20 jetons personnage

(59,99 €) : Accès anticipé à la bêta ouverte, 1000 Gleamium, 1 Bannière, Cosmétiques, 1 Battle Pass , 20 jetons personnage Premium (99,99 €) : Accès anticipé à la bêta ouverte, 2500 Gleamium, 1 Plaque de Nom, Cosmétiques, 3 Battle Pass, 30 jetons personnage

Bénéficier de drops Twitch (disponible jusqu'au 26 juillet à 18h)

La seconde méthode pour rejoindre la bêta ouverte de Multiversus est totalement gratuite, mais un peu plus complexe. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'un compte Twitch et d'un compte Warner Bros Games. Ensuite suivez les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur la page des drops Twitch de Multiversus

Liez votre compte Twitch et votre compte Warner

votre compte Twitch et votre compte Warner Regardez un streamer jouer à Multiversus sur Twitch pendant 60 minutes

Vérifiez vos récompenses Twitch pour y trouver votre accès anticipé à la bêta ouverte

Attendre le mardi 26 juillet à 18h

Une méthode tout à fait valable. L'accès anticipé à la bêta de Multiversus se termine ce mardi 26 juillet à 18h, laissant la place à une bêta ouverte à tous les joueurs.

Multiversus était initialement prévu pour juillet 2022. La bêta ouverte du jeu vient de débuter son accès anticipé, et les joueurs peuvent y accéder via les différentes méthodes expliquées ci-dessus. Mais qu'en est-il de ceux qui souhaitent simplement attendre sa date de sortie ? Et bien sachez que Multiversus sortira officiellement après la fin de cette période de bêta, c'est à dire dans les prochains jours. Vous pourrez aussi le tester dès le début de sa bêta ouverte le 26 juillet à 18h. Le jeu sera disponible sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Pour la première fois dans l'histoire des jeux de combats, nous allons pouvoir incarner à la fois nos personnages préférés de comics, de cartoons et de shows télévisés en même temps. Si Super Smash Bros peut se vanter de réunir des personnages de tous les univers Nintendo, SEGA, et Capcom, Multiversus n'a pas à rougir de la diversité de ses personnages. Le jeu comprend déjà 16 avatars jouables, issus de différents univers appartenant à Warner Bros, Cartoon Network ou HBO. On peut donc déjà y retrouver Superman, Batman, Harley Quinn, Véra, Taz, Bugs Bunny, Arya Stark, le Géant de Fer, Sam et bien d'autres. Vous pouvez consulter la page complète du roster actuel de Multiversus ici.