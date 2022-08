DualSense Edge : Sony passe à la vitesse supérieure avec une manette pro

Les manettes pro ont du succès, la preuve en est avec la Xbox Elite Series 2. Sony l'a bien compris et entre dans le bain avec la DualSense Edge. on vous la présente en détail.

Au beau milieu des annonces de jeux vidéo de la Opening Night Live de la Gamescom 2022, on a pu apercevoir un tout petit morceau de tech. Sony a fait un petit tour au salon allemand pour nous proposer de découvrir sa toute dernière création, la DualSense Edge. Une annonce qui a fait frissonner les joueurs Xbox qui ne sont plus les seuls à disposer d'une version professionnelle de leur chère manette. La DualSense sera donc la première d'une lignée de manettes plus compétitives, sans fil et entièrement personnalisable. Une manette pouvant vous permettre de vous "créer votre propre expérience de jeu, ajustée à votre playstyle" selon les propres mots du Playstation Blog. Découvrez-la dans cet article.

Bien entendu, les fonctionnalités de la DualSense Edge sont toutes extrêmement personnalisables, offrant au joueur l'option de créer et de sauvegarder différents profils et différents mappings, ajustant même jusqu'à la sensibilité des gâchettes et leur dead zone pour favoriser plus d'actions dans les FPS, et une sensibilité moins élevée dans les jeux de course, par exemple. Elle est aussi dotée de nombreux boutons vous permettant de contrôler votre expérience de jeu directement sur votre manette grâce aux boutons Fonctions situés à l'avant. Ils vous permettront de contrôler vos presets de touches, le volume ou le chat vocal de votre jeu.

La manette DualSense Edge © Sony

Pour ce qui est de l'arrière de la manette, la DualSense Edge, elle vous propose deux touches supplémentaires entièrement remplaçables et personnalisables. Les modules de joystick sont aussi entièrement remplaçables. La DualSense Edge inclut aussi les fonctionnalités de la DualSense, vous offrant un retour haptique, des gâchettes adaptatives, et une prise USB-C. Le prix de vente de la DualSense Edge devrait être fixé autour de 150 euros selon les estimations, et sa date de sortie est pour l'instant indéfinie.