Silent Hill : la licence horrifique nous donne rendez-vous

Un monument du jeu vidéo a enfin officialisé son retour après quelques semaines lourdes en rumeurs et autres bruits de couloir. Silent Hill et Konami nous donnent rendez-vous cette semaine pour des annonces sur le futur de la série.

Silent Hill a dès sa sortie en 1999 marqué les esprits des joueurs et des joueuses du monde entier. Cette plongée dans une horreur profonde, psychologique et sans concessions a profondément influencé le genre du jeu vidéo d'horreur, et a laissé sa marque indélébile sur une industrie qui a profondément évolué en 23 ans. Si l'on prend la voix de Père Castor, c'est que Konami vient de nous faire replonger dans le passé par l'intermédiaire d'un court tweet annonçant le retour de Silent Hill dans le monde des vivants. Un message aux lourdes conséquences qui implique le retour d'une série absente depuis plus de huit ans, confirmant les nombreuses rumeurs qui résonnaient à nos oreilles depuis quelques mois. On fait le point.

La conférence Silent Hill habilement nommée Transmission est prévue pour le 19 octobre prochain à 23 h (heure française). Vous pourrez y assister en direct depuis le site officiel de la licence, spécialement créé pour l'occasion. Attention, ce site, et toute la franchise Silent Hill si l'on extrapole un petit peu, sont adressés à un public adulte et averti. Les jeux Silent Hill sont caractérisés par une violence physique et psychologique qui ferait rougir Resident Evil, et portent des messages forts qui risquent d'être hors de la portée des joueurs les plus jeunes. Vous aurez donc besoin de confirmer votre majorité avant de pouvoir accéder au show.

Si elle est officiellement dépeinte par Konami comme dédiées aux "dernières informations sur la série de jeux Silent Hill", la conférence de cette semaine pourrait bien marquer un tournant dans le genre du jeu vidéo horrifique. Le retour d'une licence aussi révéré, tant pour ses scénarios et messages profonds, que pour son horreur impitoyable, pourrait bien redorer tout une catégorie de jeux à laquelle manquent ses classiques. On attend bien entendu l'annonce d'un projet futur de jeu vidéo, connu pour l'instant sous le nom de "Silent Hill : The Short Message" si l'on en croit certaines rumeurs. Le nom du jeu aurait d'ailleurs déjà été évalué et déposé en Corée du Sud. Réponse définitive ce mercredi à 23h.