Quelles sont les meilleures classes et armes pour Warzone 2.0 ?

Après une semaine de jeu, des métas se dessinent clairement sur Warzone 2.0. On commence donc à savoir quelles sont les meilleurs classes pour dominer vos parties de Battle Royale.

En une semaine, Warzone 2.0 a atteint des records de popularité, propulsant ce nouveau Battle Royale free-to-play à la première place des jeux les plus regardés sur Twitch, et atteignant le chiffre astronomique de 25 millions de joueurs. Sur le champ de bataille d'Al Mazrah, les joueurs s'affrontent dans des combats sans merci où certaines armes commencent à se faire un nom. Différentes classes se démarquent du reste des options disponibles pour offrir des solutions aux joueurs adaptées à leur style de jeu. Nous vous avons réuni les meilleures classes de Warzone 2.0 (pour l'instant) pour cette première saison de contenu.

La meilleure classe M4 sur Warzone 2.0

La M4 reste toujours un premier choix des joueurs dans tous les titres Call of Duty. Ce fusil d'assaut joue parfaitement son rôle d'arme moyenne distance, permettant de contester efficacement des joueurs de DMR tout en restant solide au corps à corps. Le time to kill de l'arme est loin d'être le plus rapide du jeu, mais la grande maniabilité de la M4 en fait toujours un très bon choix dans vos parties de Warzone. Dans cette classe, nous tirons au maximum avantage des accessoires augmentant la portée et la stabilité, tout en restant invisible sur les radars grâce à un silencieux Echoline. Les accessoires en détail :

Bouche : Echoline GS-X

Echoline GS-X Canon : Canon Hightower 20 pouces

Canon Hightower 20 pouces Accessoire Canon : FSS Sharkfin 90

FSS Sharkfin 90 Crosse : Crosse rétractable Demo 50

Crosse rétractable Demo 50 Poignée arrière : Poignée XTEN

© Activision

La meilleure classe Victus XMR sur Warzone 2.0

Le sniper qui impressionne le plus depuis une semaine n'est nul autre que le Victus XMR. Ses immenses dégâts en font un premier choix pour les combats à longue distance, qui restent nombreux dans les parties de Warzone 2.0. Avec une portée et un pouvoir d'arrêt tous deux monumentaux, il permet de se défaire aisément des joueurs tout en restant à une distance respectable. Il faudra en revanche associer le XMR à une mitraillette ou un fusil d'assaut pour les combats à courte portée, comme le STB 556 qui fait des ravages en ce moment.

Canon : Mack 8 33.5 Super

Mack 8 33.5 Super Laser : VLK LZR 7 MW

VLK LZR 7 MW Munitions : Explosives Calibre .50

Explosives Calibre .50 Lunette : SPX 80 X6.6

SPX 80 X6.6 Crosse : XRK Rise 50

© Activision

La meilleure classe STB 556

Probablement le meilleur fusil d'assaut de Warzone 2.0 par sa mobilité, sa portée, son recul très contrôlable et l'efficacité de ses accessoires, le STB 556 est incontournable actuellement dans Warzone 2.0. Il possède un time-to-kill extrêmement faible à courte et moyenne portée, en faisant un excellent choix associé à un sniper ou à un DMR. Il prend alors le rôle d'une mitraillette et fait littéralement fondre les joueurs adverses. Vous retrouverez ci-dessous notre sélection d'accessoires à utiliser avec le STB 556 pour le transformer en un petit canon de poche.