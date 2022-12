Game Awards 2022 : programme, jeux attendus... La soirée en détails

Les Game Awards sont une nouvelle fois de retour pour une édition 2022 haute en couleurs. Une soirée présentée par Geoff Keighley riche en trailers, annonces et surtout récompenses.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 12h40] L'année 2022 a été une très belle année pour le monde du gaming. Alors que l'industrie se relève peu à peu des effets de la pandémie de coronavirus, certains titres attendus depuis plusieurs années ont bouleversé de nombreux joueurs, tandis que de très belles surprises ont pris d'assaut les consoles de jeu et les PC. Comme chaque année, ce sont les Game Awards qui clôturent la saison en récompensant les acteurs de l'industrie vidéoludique lors d'une soirée présentée par l'incontournable Geoff Keighley. Une diffusion qui aura lieu tard dans la nuit et qui sera aussi le moment de découvrir quelques nouveaux projets de l'année à venir. Heure de diffusion, jeux attendus, nominés... On fait le point juste ci-dessous.

La cérémonie des Game Awards se tiendra pour nous autres français dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre à 1h30. Une diffusion assez tardive puisque la conférence se tiendra au Microsoft Theater de Los Angeles, ce qui implique un décalage horaire assez conséquent. La cérémonie devrait durer un peu plus de deux heures, puisque Geoff Keighley a précisé que le format de l'évènement devrait être bien plus court que celui des années précédentes. Avant le show, on retrouvera les traditionnels trailers et séquences de gameplay nous présentant certains titres très attendus prévus pour l'année 2023.

Plus de deux heures de show et près d'une heure d'annonces et trailers en tous genre, ça ne se manque pas. Et si vous souhaitez vous aussi participer à la cérémonie depuis le confort de votre salon, sachez qu'elle sera retransmise gratuitement et en direct sur différents médiums. Vous la retrouverez bien évidemment sur la chaîne YouTube officielle des Game Awards, mais aussi sur la chaîne Twitch du même nom. Par ailleurs, vous pourrez aussi suivre les meilleures annonces de la soirée en direct dans cet article :

Le pre-show est un moment à ne surtout pas sous-estimer lors des Game Awards, une présentation d'une trentaine de minutes dédiée au futur de l'industrie, et surtout aux prochaines sorties attendues. Cette année, le programme de ce pre-show nous réserve encore quelques surprises, mais on sait déjà quelles seront les stars de la soirée. En tête de proue de l'évènement, on retrouve Star Wars : Jedi Survivor, la suite de Jedi Fallen Order, qui devrait nous présenter quelques séquences de gameplay. Un jeu qui sera un nouveau chapitre dans le prolifique univers étendu des films de Georges Lucas, et l'occasion d'avoir des nouvelles de Cal, notre apprenti fugitif.

Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi eu vent de l'apparition imminente de Warhammer 40 000 : Spacemarine 2, qui pourrait bien nous présenter quelques séquences de gameplay aux Game Awards 2022. Une nouvelle occasion de découvrir la suite de la vie trépidante de Titus, surtout lorsqu'il est plongé au cœur des invasions Tyrannides d'Ultramar. Beaucoup de dents, de griffes, et de Foi Impériale, et un jeu qui fera frissonner d'envie tous les amateurs de l'univers de Games Workshop. On se remet le trailer, juste pour le plaisir, et la gloire de l'Empereur, bien entendu.

Parmi les rumeurs absolument pas confirmées au sujet du contenu du pre-show des Game Awards de ce soir, il a été fait mention d'un prochain DLC d'Elden Ring, et d'Horizon Forbidden West. Les deux open-world fêteront bientôt les un an de leurs sorties respectives et pourraient bien s'avancer sur du nouveau contenu. Tekken et Street Fighter pourraient bien aussi faire une apparition dans la soirée.

Parmi les prétendants au titre le plus convoité de la prestigieuse cérémonie des Game Awards 2022, on retrouve différents gros succès de l'année 2022. Parmi eux, Elden Ring, le chef d'œuvre total de From Software qui a plongé des millions de joueurs dans son open-world mystérieux et terrifiant. Une aventure hors du temps qui a montré le plein potentiel des jeux From Software tant sur le plan du gameplay que sur le plan technique, et immense favori de la soirée. A ses côtés, son plus sérieux concurrent n'est autre que God of War : Ragnarök. La suite des aventures de Kratos et Atreus dans les Sept Royaumes a été saluée par la presse pour ce qu'elle est : une épopée mythologique aussi belle que bien scénarisée, et un atout essentiel aux consoles Playstation. Ensuite, une autre exclusivité Playstation rejoint les rangs des nominés, Horizon Forbidden West, l'un des plus beaux jeux jamais créés et une véritable vitrine technique de la PS5.

Cocorico, le quatrième nominé au titre de GOTY est français, et il s'agit d'A Plague Tale : Requiem. La suite du conte médiéval d'Asobo Studios poursuit l'histoire d'Amicia et Hugo au fin fond de la France du quinzième siècle. Un jeu aussi beau que bouleversant, mais qui aura du mal à tenir face aux mastodontes cité juste ci-dessus. Le cinquième nominé est aussi issu d'un studio français, est n'est autre que l'originale et poétique aventure Stray, qui vous plonge dans la peau d'un chat, perdu dans un monde post-effondrement vibrant et vivant. Enfin, le dernier nominé nous provient lui aussi du Japon et n'est autre que l'excellent JRPG au tour par tour Xenoblade Chronicles 3, dernier d'une longue série de succès devenus classiques du genre.

Elden Ring et God of War : Ragnarök au sommet ?

Avec pas moins de sept nominations, Elden Ring est l'un des titres les plus salués de cette édition 2022 des Game Awards. La nouvelle sortie de From Software, les studios japonais rendus célèbre par la franchise Dark Souls et Bloodborne, est bien placée pour s'attribuer le titre de Game of the Year. Il faudra seulement contrer l'influence grandissante d'une nouveauté encore plus récente, God of War : Ragnarök, nominée dans près de neufs catégories. La lutte risque d'être serrée entre ces deux sorties attendues depuis quelques années qui culminent largement au dessus de leur concurrence en termes de notations avec 96/100 pour Elden Ring et 94/100 pour God of War, du jamais vu.

Les jeux français à l'honneur

Ces Game Awards 2022 sont aussi une très belle occasion de récompenser le gaming français. Avec deux jeux nominés au prix de meilleur jeu de l'année, nos studios ont de quoi être fiers, surtout lorsqu'ils ont à rivaliser avec des concurrents de la taille de From Software ou de Sony Santa Monica. Leurs créations, Stray et A Plague Tale : Requiem ont d'ailleurs le mérite d'être des projets extrêmement originaux, modifiant parfois profondément notre façon de jouer. La précision historique d'A Plague Tale Requiem en fait presque un cours magistral sur la nature du XVe siècle en Europe, tandis que l'originalité de Stray et son commentaire subtil sur l'avenir de notre espèce ont clairement rafraîchit nos longues et chaudes journées d'août dernier. Et bien que ces deux Davids puissent avoir du mal à lutter contre les Goliaths de la catégorie GOTY, ils ont largement de quoi ramener quelques coupes à la maison avec leurs 5 et 7 nominations respectives.