5 conseils et astuces pour bien débuter sur Wild Hearts

Wild Hearts est un jeu dense et complexe, proposant un univers inédit pour un RPG difficile à maîtriser. Pour vous donner un coup de pouce dans vos premiers pas sur le jeu, voici nos conseils.

Le genre des jeux de chasse aux monstres, porté depuis plusieurs années par Capcom et sa licence Monster Hunter, vient tout récemment d'accueillir un nouveau venu. Wild Hearts, production de Koei Tecmo et Electronic Arts, présente un univers ambitieux, inédit et rafraîchissant. Bien que manquant parfois la marque dans certains éléments de son gameplay, il reste une excellente expérience, proposant des combats intenses, une exploration gratifiante et une progression palpable. Résultat, de nouveaux chasseurs débarquent en nombre à Azuma, en quête de challenge, de gloire et de richesses. Si vous débuter dans Wild Hearts, voici nos 5 conseils pour accompagner vos premières excursions dans la nature.

Gardez un œil sur les Fosses Draconiques

Les Fosses Draconiques sont extrêmement importantes dans Wild Hearts, il s'agit de véritable puits d'énergie à débloquer qui vous permettront d'invoquer des Karakuri du Dragon (des objets statiques d'importance peu facilement destructible et utiles à votre périple) dans différentes zones afin de vous créer des feu camps, des tentes du chasseur ou une forge de terrain. Ces installations sont si essentielles à la bonne préparation de vos combats contre les Kemono qu'il est important de posséder les ressources pour les invoquer sans problèmes. Si vous n'arrivez plus à invoquer des Karakuri du Dragon, vous avez l'option de débloquer une nouvelle Fosse Draconique, d'augmenter une Fosse Draconique existante ou de détruire vos Karakuri qui restent en permanence sur la carte. Débloquer un maximum de Fosses Draconiques sera un très bon coup de pousse pour le début de votre aventure.

Les karakuris sont essentiels à vos périples © EA

Rassemblez un maximum de cristaux

Les cristaux sont l'une des ressources les plus importantes dans Wild Hearts, puisqu'elle pourra vous permettre de débloquer les Fosses Draconiques. Vous les trouverez très souvent au cours de votre exploration, mais plus particulièrement dans certaines situations. Par exemple, si vous croisez sur votre route un squelette au dessus duquel flottent une dizaine de papillons, il s'agit d'une cache importante de cristaux à fouiller absolument !

Attrapez les tous (les créatures)

Dans Wild Hearts, il n'est pas juste question de massacrer des bêtes anciennes et furieuses. Vous aurez aussi l'occasion de croiser différentes créatures inoffensives lors de vos multiples périples. Or, ces petites bêtes peuvent chacune produire des ressources qui vous seront extrêmement utiles dans la progression et l'amélioration de vos objets. Pour les obtenir, il vous faudra tout d'abord débloquer la recette du Karakuri : Cage à Animaux Sauvages grâce à vos orbes de Kemono (obtenues en tuant des Kemono Géants). Vous pourrez ensuite capturer lesdites créatures lorsque vous les croiserez dans les forêts d'Azuma.

Construisez des Tours de Chasse

Wild Hearts n'hésite pas à vous rappeler l'existence des tours de chasse extrêmement tôt dans le jeu, et plusieurs fois. Ces tours sont des Karakuris que vous pouvez construire où vous le souhaitez dans Azuma. Elles vous permettront de repérer les Kemono et Kemono Géants qui rôdent dans les alentours, et ainsi vous avertir d'une chasse possible. Il s'agit d'un aspect essentiel dans votre progression puisque enchaîner les chasses permet d'accumuler plus d'orbes de Kemono, plus de ressources, et de progresser plus vite en jeu.

Les tours de chasse sont à construire partout dans Azuma © EA

Jouez à plusieurs

Si Wild Hearts est un jeu solo en premier lieu, il intègre aussi des chasses en coopération avec d'autres joueurs. Or, si une chasse au Kemono vous semble trop ardue, vous avez toujours l'option de collaborer avec d'autres chasseurs de Kemono pour une expérience un peu plus joviale. Blague à part, mourir en solo peut être très punitif puisque vous ne possédez que deux vies par chasse, tandis que lors d'une chasse multijoueur, vos alliés peuvent toujours vous réanimer en plein combat.