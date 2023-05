Tests de Zelda Tears of the Kingdom : la presse conquise par ce nouveau chef d'œuvre

L'un des plus gros succès de l'année 2023 débarque d'ici quelques semaines sur Nintendo Switch. Il s'agit bien évidemment de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, déjà encensé par la critique.

Pour Nintendo, ce mois de mai 2023 s'annonce crucial. En effet, d'ici quelques semaines sort l'un des jeux les plus attendus de tous les temps, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Si ce nom vous dit peut être quelque chose, c'est car il s'agit de la suite du révéré Breath of the Wild, le RPG en monde ouvert qui avait fait fureur lors de la sortie de la Nintendo Switch en 2017, responsable en grande partie de l'excellent lancement de la console hybride. Six ans et 122 millions de consoles vendues plus tard, Link revient pour la suite de ses aventures à Hyrule, nous emmenant cette fois dans les cieux de ces contrées fantastiques pour une nouvelle fois combattre le Mal absolu Ganon. La presse a déjà commencé à publier ses avis sur celui qui a été voté comme le jeu le plus attendu de 2023, et son succès semble total.

Si l'on avait peur que Tears of the Kingdom ne dépasse pas le statut de copie conforme de son aîné, notamment en raison des limitations techniques imposées par la désormais vénérable Nintendo Switch, Nintendo a su nous prouver l'impertinence de nos incertitudes. Tears of the Kingdom culmine à 96/100 de note moyenne sur Metacritic, un score plus qu'impressionnant qui le place à la hauteur du légendaire Elden Ring paru il y a un peu plus d'un an. En atteignant cette note, Tears of the Kingdom se place presque à la hauteur de son excellentissime aîné, prouvant une nouvelle fois que les développeurs chez Nintendo n'ont pas perdu la main.

Pour JVC, c'est la consécration avec 19/20 : "En suivant les traces de son prédécesseur, il n'est plus une "révolution" certes, mais il parfait l'expérience du joueur dans une dimension épique qui n'a pas de pareil. La sensation de liberté, l'impression de vivre sa propre aventure sans contrainte, ce sont les grandes forces d'un jeu à la durée de vie absolument exceptionnelle."

Toujours côté français, Gameblog lui accorde le statut de chef d'oeuvre avec 10/10 : "The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est bel et bien la masterclass que l'on attendait. Un jeu d'une générosité incroyable qui enterre, une fois encore, toute la concurrence. Souvent épique, constamment fascinant, Tears of the Kingdom risque toutefois de diviser sur quelques points. Les joueurs les plus intransigeants pourront notamment lui reprocher de ne pas assez en faire pour se démarquer du jeu précédent. Mais à quoi bon lorsque l'on a déjà atteint des sommets et que l'on vole littéralement au-dessus du monde ?"

Outre Atlantique, les critiques sont tout aussi dithyrambiques, notamment du côté du respecté journal Destructoid, qui lui accorde 10/10, en louant les nouvelles options offertes aux joueurs : "Le vrai avantage qui sépare Tears of the Kingdom de Breath of the Wild est son éventail de pouvoirs. J'ai senti que j'étais en contrôle à chaque instant, et que j'avais la possibilité de créer mon propre chemin. Pour une saga connue pour son sequence breaking (acquérir les objets ou pouvoirs dans un ordre différent de celui prévu par les développeurs, ndlr), c'est un argument fort qui permettra à Tears of the Kingdom d'être au coeur des discussions pour de nombreuses années."

​​​Pour la promotion de cette sortie de taille, Nintendo ne s'est pas gêné dans sa campagne de communication, fournissant aux joueurs des images inédites de Tears of the Kingdom. De quoi susciter quelques excitations à travers le monde. On y retrouve les premières images de gameplay de cette suite tant attendue, nous introduisant à la verticalité qui sera le maître mot des paysages d'Hyrule. On peut aussi y voir les mécanique d'escalade et quelques petits pouvoirs inédits à retrouver d'ici quelques semaines.

Link est de retour pour une nouvelle aventure au pays d'Hyrule. Tears of the Kingdom compte reprendre là où Breath of the Wild s'est arrêté, avec une contrée toujours sous la menace du terrible Ganon. Notre aventurier devra une nouvelle fois faire face aux menaces qui assombrissent le pays de la Princesse Zelda, dans une intrigue qui reste encore assez mystérieuse, distillée à la goutte près par les équipes de Nintendo. En tous cas, Tears of the Kingdom sera un sacré concurrent à Hogwarts Legacy en termes de ventes et de succès global en 2023.

Mais ces quelques images nous permettent déjà de comprendre certains aspects essentiels de Tears of the Kingdom. Au niveau de l'histoire, on sait déjà que le jeu reprendra l'histoire de Link là où le premier opus l'avait laissé. La mission du chevalier sera de vaincre le fléau "Ganon" une nouvelle fois, et de retrouver son amie Zelda dont il semble une nouvelle fois séparé. Côté gameplay, on a pu apercevoir dans le trailer plusieurs choses qui nous ont mis la puce à l'oreille.

Premièrement, au niveau du monde dans lequel sera situé le jeu. Les plaines et les d'Hyrule ne semblent plus être le seul univers à explorer. En effet les royaumes des cieux seront une nouvelle fois accessibles, ce qui n'est pas sans nous rappeler l'univers de The Legend of Zelda : Skyward Sword. Link pourra traverser verticalement des plateformes volantes, et explorer Hyrule à l'aide de différents modes de transport, y compris par les cieux et en planeur. Le pouvoir Cinetis est de retour, sauf qu'il ne s'agira plus de figer des objets dans le temps, mais de les renvoyer dans le passé. On peut aussi noter l'apparition d'un lance-flamme, et d'autres petites nouveautés comme Fuse. Fuse est le système inédit vous permettant de construire des armes, des objets et de l'équipement avec les ressources qui vous entourent. De quoi ajouter beaucoup de profondeur à votre exploration d'Hyrule. On pourrait presque dire que Tears of the Kingdom se voit offrir un petit peu de Minecraft dans son gameplay avec ce concept extrêmement original.

On peut aussi noter l'importance donnée à la verticalité dans les différentes séquences de gameplay que l'on a pu distiller en long en large et en travers depuis l'annonce de la sortie du jeu il y a plus de trois ans. Nombreux sont les passages où l'on peut voir Link escalader des murs, des racines, pour ensuite se jeter dans le vide et retourner sur la terre ferme d'Hyrule. Car les royaume des cieux, on ne le répètera jamais assez, sont la grande nouveautés de cette suite tant attendue, et tout comme dans Skyward Sword, cela implique de nouveaux moyens de locomotion comme le fameux planeur.

Les fans peuvent se réjouir car The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a enfin une date de sortie. Le jeu est prévu pour le 12 mai 2023 et promet d'être un franc succès tant il était attendu des fans depuis son annonce il y a plus de 3 ans. Une sortie directement et exclusivement sur Nintendo Switch, bien entendu, et la promesse d'un énorme porte drapeau pour la console Nintendo qui était en léger manque d'exclusivités attrayantes depuis quelques mois.