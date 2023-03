Comment participer à la bêta de Counter Strike 2 ?

Après deux semaines de rumeurs c'est désormais officiel, Counter Strike 2 remplacera bientôt CS:GO. Une amélioration graphique de taille qu'il sera possible de découvrir en bêta avant sa sortie cet été.

Depuis plus de dix ans, Counter Strike : Global Offensive (CS:GO pour les intimes) domine le monde des jeux de tir sur PC. L'éternelle licence de Valve nous a en effet présenté son petit dernier en 2012, s'assurant une décennie de succès avec ce jeu populaire, accessible et très compatible avec la grossissante scène eSport. Mais onze années d'existence, c'est une durée de vie assez longue pour un jeu vidéo autre que Skyrim, et il devenait assez clair ces dernières semaines que Valve préparait de gros changements côté CS:GO. Et bien fin mars, l'éditeur américain nous a enfin présenté Counter Strike 2, l'énorme mise à jour technique et visuelle qui fera du shooter un tout nouveau jeu. Le célèbre FPS va donc subir le même traitement qu'Overwatch avec une métamorphose prévue pour l'été 2023, précédée d'une période de bêta ouverte qui a d'ores et déjà débuté. On vous explique comment y accéder juste après avoir visionné sa petite présentation :

Comment jouer à la bêta de Counter Strike 2 ?

Depuis le 22 mars 2023, la bêta "limitée" de Counter Strike 2 a ouvert ses portes à un certain nombre de joueurs de CS:GO qui peuvent en découvrir l'étendue des améliorations de gameplay et de graphismes du jeu. Comme son nom l'indique, l'accès à cette période de test est limité, et seuls les joueurs ayant reçu une invitation de la part de Valve peuvent y participer. Pour savoir si vous faites partie des quelques sélectionnés, rendez-vous dans votre jeu CS:GO sur le menu principal et cherchez la présence d'un petit carton d'invitation de la part de Valve. Si vous ne l'avez pas encore reçu, pas de panique, le studio a d'ores et déjà annoncé souhaiter élargir l'accès à la bêta de Counter Strike 2 au cours des prochaines semaines. Pour être sélectionné, votre profil devra cependant répondre à certains critères :

Avoir un temps de jeu suffisant sur les serveurs officiels de CS:GO

Avoir un compte au statut VAC irréprochable

Il vous faudra donc avoir passé un temps conséquent et dénué de toute toxicité ou tentative de tricherie sur CS:GO et Steam pour recevoir le précieux sésame. Pour vérifier votre statut VAC, rien de plus simple, rendez-vous dans Steam>Paramètres>Compte. Alors si vous souhaitez rejoindre la bêta de Counter Strike 2, n'hésitez pas à passer quelques heures supplémentaires sur les serveurs officiels de CS:GO avant cet été.

Quelle est la date de sortie de Counter Strike 2 ?

Pour l'instant, Valve ne s'est pas vraiment totalement exprimé sur la date de sortie de Counter Strike 2. Le développeur américain a annoncé cette sortie pour l'été 2023, une fenêtre de deux mois qui devrait probablement coïncider avec les onze ans de la sortie de CS:GO le 21 août prochain. En attendant, les nouveautés de cette version vous attendent dans la bêta que vous pourrez rejoindre à tout moment, pourvu de faire preuve d'assiduité, de rigueur et d'un peu de chance dans vos sessions CS:GO.