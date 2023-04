Blizzard tease une deuxième bêta de Diablo 4

Un tweet de Blizzard a enflammé la toile récemment, teasant un éventuel retour de la bêta de Diablo 4. De quoi susciter l'intérêt de fans impatients de retourner à Sanctuaire.

Une nouvelle information vient de frapper la toile, et pas des moindres. Après une bêta très réussie, si l'on regarde outre les problèmes techniques qui l'ont handicapée, Diablo 4 est retombé dans son doux sommeil avant sa sortie définitive en juin prochain. Seulement, c'est ce que tout le monde pensait. Blizzard a pris tout le monde de court récemment en teasant un éventuel retour du jeu avant cette date tant attendue. C'est sur Twitter que le géant du jeu vidéo a allumé la flamme.

Très concrètement, l'éventualité d'une seconde période de bêta se précise. Beaucoup de joueurs souhaitent avoir l'opportunité de retourner à Sanctuaire afin de tester plus en détail ses nouvelles mécaniques. Pour Blizzard, une seconde bêta serait aussi l'occasion de récupérer de nombreuses informations techniques sur son jeu, au niveau de la capacité d'accueil de ses serveurs, ou de l'équilibrage des mécaniques de gameplay par exemple. En ce qui concerne le contenu et les dates de cette éventuelle seconde bêta, il faudra attendre plus d'informations du côté de Blizzard ces prochaines semaines.