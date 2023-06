Avatar prépare une nouvelle sortie époustouflante, et ce n'est pas du cinéma

Avatar Frontiers of Pandora a été dévoilé en détails lors de l'Ubisoft Forward 2023. Un jeu vidéo ambitieux dont on vous révèle tous les secrets.

La saison estivale du jeu vidéo est bien en marche en ce début de mois de juin. La Summer Game Fest, festival international du jeu vidéo, bat son plein et accueille différentes émissions et présentations des plus grands développeurs et éditeurs du milieu. Parmi eux, il est un studio français qui nous prépare des sorties d'envergure. Ubisoft nous a révélé l'étendue de ses ambitions pour les prochains semestres lors de sa soirée Ubisoft Forward. On a pu y retrouver différents projets clefs comme le prochain Assassin's Creed Mirage, mais aussi et surtout les premières images d'Avatar : Frontiers of Pandora. Ce projet de jeu en monde ouvert annoncé pour la première fois en 2017 et développé par Massive Entertainment s'est enfin concrétisé avec de premières images de gameplay impressionnantes, que l'on vous montre juste ci-dessous.

Au delà des graphismes époustouflants, Avatar : Frontiers of Pandora nous montre l'étendue de son ambition sur de nombreux éléments de gameplay. Le jeu compte vous plonger dans l'univers des régions Occidentales de Pandora, ardemment convoitées par la RDA et ses velléités expansionnistes. Vous y incarnerez un Na'vi recouvrant de quinze années de sommeil cryogénique en vue à la première personne, tentant de renouer avec ses origines et de défendre son monde natal contre les ambitions destructrices de la RDA. Au menu, combats intenses, graphismes à couper le souffle, arbre de compétence, vol à dos d'Ikran et rencontres avec différentes tribus Na'vi.

Un cocktail parfait pour tous les fans de l'univers de James Cameron qui pourront renouer seul ou à deux joueurs en ligne avec Pandora dès le 7 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.