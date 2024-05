Call of Duty Black Ops 6 : une première vidéo fuite plus tôt que prévu

Une vidéo révélée par un site de passionnés confirme peu à peu les rumeurs sur la sortie d'un prochain jeu de la saga Call of Duty.

Il devrait faire partie des annonces majeures de l'événement Xbox Show Cases qui se tiendra dans tout juste deux semaines, le 9 juin 2024. Pourtant, son secret n'as pas pu être gardé aussi longtemps par l'entreprise de développement de jeux vidéo Activision. Une première fuite et pas des moindres originale fait état des premières précisions sur le prochain jeu de la saga Call of Duty.

Des fans acharnés du célèbre jeu vidéo se sont procurés les premières images de celui qui devrait s'appeler "Call of Duty Black Ops 6", en attendant son officialisation. Relayée sur un site promotionnel dans la soirée du 22 mai 2024, The True Lies, les utilisateurs ont pu contrôler un vieux téléviseur afin de changer de chaîne, mettre sur pause, monter ou baisser le son. Mais c'est bien sur la première chaîne que tout se passe. On y voit des agents escalader le site du Mont Rushmore pendant la nuit. De jour, une banderole "The Truth lies (la vérité n'est que mensonge en français) est soigneusement positionnée sur les visages des quatre figures historiques du pays. Sur cette banderole, le logo du Cerbère à trois têtes fait référence quant à lui au nom de code de la prochaine conférence que tiendra Xbox.

Ces premières rumeurs confortent un peu plus les passionnés de jeux vidéo quant à l'annonce d'une nouvelle œuvre pour la saga Call of Duty. Il est clair que l'entreprise Activision devrait communiquer dans les prochains jours au sujet de son prochain jeu. Pour rappel, le célèbre Wall Street Journal avait rapporté selon les dires de Microsoft la disponibilité du prochains jeux Call of Duty dès sa sortie sur le Xbox Game Pass. Une stratégie surprenante défendue par Sarah Bond, actuelle présidente de Xbox. Son service d'abonnement comporte aujourd'hui de faibles coûts, de quoi ravir les fans de jeux vidéo. Toutefois, il faudra attendre les précisions officielles le 9 juin prochain, date du Xbox Games Showcase 2024.