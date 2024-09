Gouvernement Barnier : la liste des ministres enfin dévoilée, manifestations dans toute la France

La composition du gouvernement Barnier va être annoncée ce samedi. Michel Barnier a transmis une ultime liste de ministre "finalisée" à Emmanuel Macron hier soir...

En direct

08:21 - Il faut que tout le monde l'aide à réussir" dit Emmanuel Macron En déplacement à Chartres pour les Journées européennes du patrimoine, Emmanuel Macron a appelé hier ses partisans et alliés à "aider" le Premier ministre à "former son gouvernement". "Il faut que tout le monde l'aide à réussir parce que c'est l'intérêt collectif", a insisté le chef de l'Etat, ajoutant que Michel Barnier composait son équipe en "pleine liberté".

08:17 - Le Modem sera-t-il représenté dans le gouvernement Barnier Après plusieurs réunions vendredi autour de François Bayrou, il n'y avait hier soir "pas de décision actée" sur la participation ou non du parti centriste au gouvernement, a fait valoir à l'AFP le groupe MoDem. "Il y a encore des inconnues, on n'a pas 100% des réponses à nos questions", a-t-on ajouté, mettant tout de même en avant "un sentiment de responsabilité" et "une envie de soutenir Barnier".

08:10 - Des ministres trop à droite dans le gouvernement Barnier ? La présence sur la liste gouvernementale soumise jeudi soir à l'Elysée de Bruno Retailleau à l'Intérieur ou, à la Famille, de la sénatrice LR Laurence Garnier, qui s'était opposée au mariage homosexuel et à la constitutionnalisation de l'IVG, a généré des remous chez les macronistes, notamment chez les députés MoDem qui hésitaient encore à intégrer l'équipe dans ce contexte.

08:04 - De entretiens entre Barnier et Macron jusque tard dans la soirée ? Le chef du gouvernement devait avoir un échange téléphonique "dans la soirée" avec le président de la République, a indiqué l'AFP dans la soirée d'hier. Sollicité, l'Elysée n'a pas confirmé cet entretien. Un report de l'annonce du gouvernement, s'il est encore possible, serait considéré comme un signe de désaccord profond entre les deux hommes et prolongerait un feuilleton qui, selon les observateurs, n'a que trop duré.

08:00 - Un nouveau gouvernement dans la journée Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivons depuis plusieurs jours la difficile composition par Michel Barnier de son gouvernement. Ce dernier devrait être annoncé ce samedi, Matignon ayant promis un gouvernement "avant dimanche". Michel Barnier a transmis hier soir "l'architecture et la composition finalisées" de son équipe à Emmanuel Macron, a fait savoir l'entourage du Premier ministre, alors que certains noms de potentiels ministres marqués très à droite suscitaient encore l'inquiétude dans le camp présidentiel.

20/09/24 - 23:33 - Les nouveaux ministres nommés ce samedi ? FIN DU DIRECT - La liste des noms des futurs ministres a été finalisée et transmise à l'Élysée ce vendredi soir. Un appel entre Emmanuel Macron et Michel Barnier devait être organisé dans la foulée. Des éléments qui laissent penser que le gouvernement pourrait bien être annoncé ce samedi. D'autant que jeudi soir, Matignon assurait que l'annonce serait faite "avant dimanche".

20/09/24 - 22:55 - Le RN pourrait-il censurer le gouvernement Barnier ? Questionné vendredi soir sur franceinfo, le député du Rassemblement national, Philippe Ballard, n'a fermé aucune porte. Le RN ne fait selon lui "pas de procès a priori" du gouvernement Barnier, toutefois, le parti de Jordan Bardella "n'a jamais exclu [non plus] de voter une censure dans les semaines et les mois qui viennent". Tout dépendra du projet du Premier ministre.

20/09/24 - 22:27 - Plusieurs manifestations organisées samedi contre le gouvernement Barnier Après un premier rassemblement le 7 septembre dernier, des organisations de jeunesse et des associations issues de la société civile appellent à se mobiliser ce samedi "contre la politique Macron-Barnier". Les organisateurs voient en la nomination de Michel Barnier à Matignon "un déni de démocratie". Sont associés à cet appel à manifester dans toute la France : l'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne, Attac, le Planning familial, Greenpeace France ou encore Nous Toutes, pour ne citer qu'eux. Du côté des partis, La France insoumise appelle aussi à défiler dans les rues. Une soixantaine de manifestations sont recensées. À Paris, le cortège partira à 14 heures de la place de la Bastille.

20/09/24 - 21:52 - "Je pars après plus de quatre ans sans heurts et après le succès des JO" : Darmanin dresse son bilan Après avoir fait ses adieux sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, s'est laissé aller à quelques confidences ce vendredi auprès de France Télévisions. "Pour moi, la liberté commence !" a déclaré l'homme qui aura occupé durant quatre ans et 76 jours le ministère de l'Intérieur. "Habituellement le ministre de l'Intérieur s'en va parce que quelque chose s'est mal passé. Pour ma part, je pars après plus de quatre ans sans heurts et après le succès des JO", se réjouit-il. Reconnaissant avoir fait "quelques erreurs au début", Gérald Darmanin admet avoir "appris la patience" à Beauvau. Quid de la suite ? "Il y a des difficultés à faire un pays, des discriminations insupportables qu'on n'a pu écouter et régler. Je vais m'y atteler", confie celui qui compte également écrire un livre et à qui l'on prête surtout des ambitions présidentielles.

20/09/24 - 21:23 - Pourquoi le nom de Laurence Garnier à la Famille fait un tollé à gauche et en macronie ? C'est un nom qui a suscité de vives réactions, le plus souvent négatives. La sénatrice LR de Loire-Atlantique, Laurence Garnier, est pressentie pour être nommée ministre déléguée à la Famille. Or, d'anciennes prises de position de la sénatrice ont été exhumées et mises en avant par la gauche ou certains macronistes pour dénoncer cette nomination encore non officielle. Dernièrement, en 2024, la sénatrice s'était opposée à la constitutionnalisation de l'IVG. En 2016, alors qu'elle était élue régionale des Pays de la Loire, elle s'était opposée au financement d'un festival LGBT qu'elle accusait de faire "la promotion de la GPA". En 2014, c'est au mouvement de la Manif pour tous, contre le mariage homosexuel, qu'elle avait pris part. L'hypothèse, quand même solide, de Laurence Garnier crée donc la sidération à gauche. "Les Français n'ont pas voté contre la constitutionalisation de l’IVG, contre le mariage pour tous, contre l’interdiction des thérapies de conversion. Laurence Garnier ministre de la Famille serait une trahison de plus du vote des Françaises et des Français", a écrit le député socialiste de Nantes Karim Benbrahim. Quant aux macronistes, certains s'indignent aussi, comme un parlementaire qui réagissait, selon BFMTV : "J'ai mal à ma France. Je ne me suis pas engagé pour ça. Je vomis depuis trois heures."