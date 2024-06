ASUS ROG Ally X : découvrez la nouvelle concurrente au Steam Deck

Asus a dévoilé la deuxième version de sa console portable. Découvrez ses nouvelles caractéristiques, son prix ainsi que sa date de sortie.

Après sa tout première console sortie un an plus tôt, la ROG Ally, l'entreprise Asus fait un pas de plus dans le marché des consoles portables en lançant la ROG Ally X. Il faut dire que ce marché est sans conteste dominé par le géant Nintendo et sa célèbre Nintendo Switch. Pour autant, des marques telles que Asus, Logitech et Valve n'hésitent à faire de l'ombre à la concurrence pour s'imposer dans ce marché.

Pour cette année 2024, Asus ambitionne de proposer sa nouvelle console avec de nombreuses améliorations matérielles qui s'inspirent de sa précédente itération. Découvrez la toute nouvelle console nomade ASUS ROG Ally X.

Quelles sont les caractéristiques et les performances de l'Asus ROG Ally X ?

S'il y a bien un point sur lequel Asus n'a pas cessé de s'appuyer, c'est bien sur celui des caractéristiques de sa ROG Ally X. Dans son communiqué de presse, plusieurs points clés sont évoqués et ils devraient plaire aux adeptes de l'ancienne console.

Totalement repensé, le châssis de la ROG Ally X adopte un tout nouveau coloris noir contrairement au blanc de la précédente ROG Ally. L'entreprise a misé sur un confort de jeu optimal en proposant des poignées plus profondes et arrondies à leurs utilisateurs. Au niveau des commandes, la console dispose de boutons et joysticks plus ergonomiques qui facilitent la pression. Les joysticks ont été remplacés par des modèles plus durables allant jusqu'à 5 millions de cycles. Pour ce qui est de la connectivité, le port USB XG Mobile présent à l'origine sur la ROG Ally a été remplacé par deux port USB-C dont l'un compatible "Thunderbolt".

La ROG Ally X est facilement utilisable en mode portable © ASUS

En tenant compte des multiples retours utilisateurs, Asus a optimisé tous les composants de sa nouvelle console. Cette dernière comprend un espace de stockage nettement amélioré puisqu'elle passe de 512 Go pour la ROG Ally à pas loin du double et atteint désormais 1 To. Il s'accompagne d'un nouveau niveau de stockage qui atteint 24 Go de RAM pour une plus grande flexibilité au niveau des jeux disponibles sur la console. A noter une similitude avec sa cadette puisque le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme présent sur la ROG Ally reste le même. Cela devrait permettre à la console de faire tourner les jeux vidéo les plus récents avec une bonne qualité et fluidité.

Au niveau de l'autonomie, la ROG Ally X jouit d'une batterie de 80 W, soit le double de la capacité de l'ancien modèle. Un gain non négligeable qui offrira plusieurs heures de jeux supplémentaires. Pour faire tourner les jeux dans les meilleures conditions, la console dispose de ventilateurs plus petits à hauteur de 23% mais dont les pales sont plus fines pour mieux laisser passer les flux d'air. Son poids de 678g est cependant un peu plus élevé que celui attendu mais la console assure un bon confort de jeu.

Quel est le prix de la ROG Ally X

Le prix de la console s'élève à 899 euros en France. Un bel investissement tout de même puisqu'il représente 100 euros supplémentaires par rapport à sa cadette, la ROG Ally. Pour rappel, cette dernière était à 799 euros dès sa sortie. Après un an, la console est proposée à son meilleur prix chez Amazon.

ASUS ROG Ally RC71L-NH019W Neuf à partir de 539,00 € Occasion à partir de 399,90 € Amazon 539,00 € Voir

Rakuten 584,99 € Voir

Fnac 584,99 € Voir

Darty 584,99 € Voir Rakuten 584,99 € 399,90 € Voir

Fnac 584,99 € 499,99 € Voir

La ROG Ally X de chez Asus est disponible à la vente à partir 22 juillet 2024. Les précommandes sont déjà ouvertes et il est possible de retrouver la console chez tous les vendeurs partenaires mais aussi sur la boutique en ligne d'Asus. Nous vous tiendrons au courant des dernières informations concernant la ROG Ally et ses éventuelles promotions à venir.