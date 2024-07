"Pokémon GO est la plus belle expérience qui puisse exister pour les fans de Pokémon" (interview)

C'est lors du dernier PokemonGO Fest, grand événement dédié au jeu Pokémon Go, que nous avons pu nous entretenir avec deux responsables du jeu mobile. Découvrez notre interview de Michael et Katty, responsables de Pokémon GO.

Petit retour en arrière : nous sommes en juillet 2016. L'été bat son plein et les Français découvrent un tout nouveau jeu vidéo qui débarque, non pas sur consoles, mais sur leur smartphone : Pokémon GO. Fort d'un concept très original mêlant l'une des licences les plus connues au monde à la réalité augmentée sur téléphone, Pokémon GO fait l'effet d'un raz de marée dans le quotidien des Français.

Seulement quelques semaines après sa sortie officielle le 25 juillet 2016, Pokémon GO dépasse les 130 millions de téléchargements à travers le monde pour finalement atteindre le palier des 500 millions en septembre de la même année.

Fort d'un tel succès, les équipes de Niantic (responsables de Pokémon GO) organisent depuis lors des événements à travers le globe pour se faire se rencontrer les joueurs du monde entier. Le "Pokemon GO Fest" (ou GO Fest) permet aux joueurs de se retrouver le temps d'un weekend organisé par les développeurs du jeu mobile. Une occasion exceptionnelle pour certains, d'autant que plusieurs Pokémon exclusifs sont généralement dévoilés lors de ces événements.

Nous avons pu nous rendre au dernier GO Fest à Madrid afin de rencontrer Michael Steranka et Kathy Woo, respectivement directeur et chargée de produit pour le jeu Pokémon GO. Découvrez notre interview.

Michael Steranka et Kathy Woo © Julian Madiot / Linternaute

Pourquoi est-ce important pour Pokémon GO d'organiser des événements comme le GO Fest ?

Michael Steranka : "Ces événements sont l'un des piliers du jeu. Nous considérons que Pokémon GO est construit autour de trois principes : l'exploration, l'exercice et les interactions sociales. Les Pokémon GO Fest regroupent parfaitement ces trois notions. Les joueurs se déplacent toute la journée, découvrent de nouveaux lieux et rencontrent des tas d'autres joueurs."

Passé le lancement du jeu et son succès soudain, beaucoup de personnes du grand public pensent que Pokémon GO est mort. Que leur diriez-vous ?

Michael Steranka : "L'une des choses les plus funs du jeu est son changement au fil des années. Pour ces personnes qui doutent de la popularité de Pokémon GO, je les invite à regarder des photos, vidéos ou regroupements lors des GO Fest. Ils verront énormément de gens heureux et enthousiastes venant des quatre coins du globe. En 2023 nous réunissions environ 100 millions de joueurs. Ce n'est pas seulement des joueurs venant depuis le tout début. Chaque jour nous observons de nouveaux passionnés de Pokémon GO qui se lancent dans l'aventure pour la première fois."

Kathy Woo : "Nous essayons toujours de faire des événements qui s'adressent à tous, et pas seulement les plus anciens joueurs. J'ai une amie de ma mère qui a commencé à jouer avec un groupe d'amies et qui se baladent seulement dans leur quartier pour attraper quelques Pokémon. Mais il y a beaucoup d'aspects différents du jeu et pour tous les profils : du joueur contre joueur, des raids, des combats contre la team Rocket..."

© Niantic / Warning Up

A son lancement, Pokémon GO a essuyé beaucoup de critiques, notamment autour des résidences et lieux privés. Comment réglez-vous cela ?

Kathy Woo : "Il y a beaucoup d'endroits privés à prendre en compte pour le jeu et la sécurité des joueurs. Aujourd'hui nous avons une équipe dédiée qui fait un travail formidable pour s'assurer que les Pokéstops et Pokémons ne se situent pas dans des lieux privés. Leur boulot est de définir où vous devriez jouer et où vous ne devriez pas vous trouver."

Ce n'est donc pas juste une question de signaler les endroits privés puis d'agir ? Votre équipe prend des mesures au préalable ?

Michael Steranka : "Nous avons des consignes très strictes sur les endroits où il est possible de placer des Pokéstops, des arènes et des Pokémons. Les joueurs sauront toujours mieux que nous si une localisation est privée ou non donc nous comptons beaucoup sur leurs retours. Notre équipe enquête toujours rapidement sur les signalements de lieux privés."

© Niantic / Warning Up

Êtes-vous, vous mêmes, des joueurs de Pokémon GO ou même des fans de Pokémon en général ?

Kathy Woo : "Je pense pouvoir parler au nom de Michael quand je dis nous sommes de gros fans de Pokémon et des joueurs. Michael l'est bien plus que moi vu qu'il est déjà niveau 50 sur le jeu et je ne suis que niveau 46. Je joue au jeu depuis le tout premier jour."

Michael Steranka : "J'ai joué à Pokémon toute ma vie. Je vivais au Japon lorsque les premiers jeux sont sortis. C'était un phénomène culturel national. J'ai ensuite déménagé aux Etats-Unis où j'ai ressenti comme une deuxième vague de folie autour de Pokémon. C'est comme un rêve pour moi de participer à cette franchise. Pokémon GO est la plus belle expérience qui puisse exister pour les fans de Pokémon"

La France compte encore beaucoup de joueurs de Pokémon GO. Pensez-vous que Paris ferait un bel endroit pour un GO Fest ?

Michael Steranka : "Je pense que Paris serait une ville formidable pour accueillir le GO Fest. C'est la première fois que nous en organisons un en Espagne et je sais que nos équipes font un énorme travail pour trouver les prochaines destinations. Je ne peux pas confirmer que Paris soit une destination prochaine, mais personnellement, j'adorerai que nous y soyons !"

© Niantic / Warning Up

Quel est le profil typique d'un joueur de Pokémon GO ?

Michael Steranka : "Je dirai qu'il n'y a aucun profil typique. C'est justement la beauté de Pokémon GO de réunir autant de visages différents ! J'ai déjà rencontré un joueur qui ne capturait que le Pokémon Absol. Ce dernier se déplace un peu partout pour trouver des Absol classiques ou chromatiques et il demande régulièrement à d'autres joueurs s'ils ont des Absol sur eux. Est-ce un profil classique sur le jeu ? Je dirai plutôt que ça ressemble à un fantasme bizarre (rires) mais il y a des joueurs comme moi qui aiment s'affronter et d'autres qui s'en fichent complètement et veulent juste attraper des Pokémon"

Enfin, auriez-vous un conseil pour celles et ceux qui veulent débuter Pokémon GO aujourd'hui ?

Kathy Woo : "apprenez à faire d'excellents lancers de PokéBall. C'est le meilleur moyen d'avoir énormément d'expérience sur le jeu !"