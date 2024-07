EA Sports FC 25 : où précommander le nouvel opus FIFA au meilleur prix ?

EA Sports FC 2025 est disponible à la précommande depuis le 17 juillet 2024.Vous pouvez profitez de plusieurs avantages exclusifs chez Fnac pour tout achat du jeu.

Jusqu'en 2023, cette fameuse phrase "On se fait un FIFA " a résonné dans de nombreuses soirées entre amis. Depuis 2024, on ne l'a dit plus. Au grand désespoir des habitués du jeu, la licence "Fifa" avait été enterrée en septembre 2024. La cause ? Des différends entre la Fédération Internationale de Football et Electronic Arts. D'où la venue de son nouveau remplaçant depuis 2024, baptisé EA Sports FC.

Pour marquer la fin d'année, le développeur de jeux vidéo Electronics Arts semblerait misé sur la sortie de deux éditions EA Sports FC 25 Standard et Ultimate. Les détails provenant d'une rumeur d'un compte Twitter @LeanDesign disaient vrais, la jaquette de l'édition Standard met à l'honneur le jeune joueur anglais Jude Belligham.

Le titre est actuellement disponible à la précommande sur les nombreuses boutiques en ligne partenaire. Pour ce qui est des plateformes, le jeu est disponible en précommande à 79,99 euros sur les consoles PS5, PS4, Xbox Series X contre 59,99 euros sur Nintendo Switch.

EA Sports FC 25 PS5 Neuf à partir de 79,99 € Fnac 79,99 € Voir

EA Sports FC 25 Xbox Series X Neuf à partir de 79,99 € Fnac 79,99 € Voir

EA Sports FC 25 Nintendo Switch Neuf à partir de 59,99 € Fnac 59,99 € Voir

Noter que pour toute précommande du jeu EA Sport FC 25 sur le site de la Fnac , le casque filaire Steelplay HP52-2 pour console, d'une valeur de 49.99 euros, est offert.

La date de sortie du jeu EA Sports FC 2025 est prévue pour le 27 septembre 2024. Une date qui reste dans la lignée du précédent EA Sport FC 24, sorti le 29 septembre 2023. Encore un peu de patience avant de fouler les terrains avec Kylian Mbappé, en tant que nouveau joueur du Real Madrid.