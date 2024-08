Fortnite est de retour sur iPhone, voici comment l'installer

Après plusieurs années de ban de l'App Store, Fortnite fait son grand retour sur iPhone via un moyen assez détourné.

Le mois d'août 2024 marque un grand retour dans la sphère du jeu vidéo. Le titre multijoueur en ligne Fortnite est enfin de retour sur iPhone après plusieurs années de ban de la part d'Apple ainsi que différents démêlés avec le Google Play Store sur les appareils Android.

Depuis le 16 août dernier, il est à nouveau possible de profiter de Fortnite sur iPhone et Android, mais pas en passant par les boutiques officielles d'applications ! En effet, les dernières normes Européennes permettent à Epic Games de proposer son propre store de jeux à télécharger directement depuis leur site internet. Pour y accéder, il vous suffit de disposer d'un appareil compatible et de scanner le QR Code correspondant à votre système d'exploitation.

Une fois le QR Code flashé, vous serez en mesure de télécharger l'Epic Games Store en version mobile et d'y retrouver les jeux compatibles de l'éditeur comme Fortnite, Rocket League Sideswipe ou même Fall Guys qui fait sa première apparition officielle sur smartphones. Il faudra également passer par l'Epic Games Store pour mettre régulièrement à jour les jeux que vous aurez téléchargés.