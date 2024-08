InZoi : quel est ce jeu aux graphismes hyper réalistes qui entend concurrencer les Sims ?

Dévoilé en fin d'année 2023, inZoi est un nouveau jeu en développement qui reprend de nombreuses mécaniques des Sims avec des graphismes somptueux.

Dans le monde des jeux de simulation de vie, il est difficile de citer un autre leader que "Les Sims". La licence, qui semble régner sur le genre depuis ses débuts dans les années 2000, attend toujours son cinquième épisode pour 2025 avec déjà une promesse d'être gratuit lors de son lancement (mais sûrement accompagné d'une pléthore de contenus téléchargeables supplémentaires). La série des Sims pourrait cependant trouver un concurrent sérieux avec la sortie prochaine de inZoi.

InZoi est un jeu de simulation de vie développé par le studio Krafton à qui l'on doit notamment "Player's Unknow Battleground" ou plus communément appelé "PUBG". Tous les éléments d'un "sims like" sont présents sur les premières vidéos et images de présentation du titre : création de personnages, relations à gérer, travail à trouver, famille à fonder, logement à acheter et à personnaliser...

La plus grosse différence entre inZoi et Les Sims tient résolument dans les graphismes. Là où la série d'Electronic Arts est toujours très versée dans les personnages "cartoon", le studio Krafton propose un titre aux graphismes ultra poussés avec des personnages proches du réel.

Des graphismes qu'il est d'ailleurs possible de tester jusqu'au 26 août puisque la création de personnages du jeu est en démo gratuite sur la plateforme Steam. Vous pourrez y créer vos propres "Zoi" afin de les utiliser dans le jeu final à sa sortie.

InZoi a été dévoilé lors du salon coréen G-Star de 2023 et ne dispose pas d'une date de sortie précise. Le studio Krafton espère toujours pouvoir sortir le jeu d'ici le courant de l'année 2024, mais cela semble bien ambitieux tant cette dernière est déjà bien entamée.