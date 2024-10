Dragon Ball : Sparking! Zero confirme des chiffres de ventes exceptionnels

Bandai Namco vient de communiquer sur les premiers chiffres de ventes du dernier jeu Dragon Ball : Sparking! Zero et ces derniers s'avèrent excellents.

Si nous n'avions que peu de doutes sur le succès du dernier jeu Dragon Ball : Sparking! Zero, l'éditeur Bandai Namco a apporté quelques précisions. La firme s'est exprimée sur son site officiel japonais pour féliciter les excellentes ventes du jeu de combat avec un total de 3 millions de copies écoulées sur les 24h de la sortie du jeu. Un record pour un jeu Dragon Ball comme l'évoque notamment le compte DBZcom sur le réseau social X (formellement Twitter) :

Cette réussite s'explique notamment par la promotion autour du titre. Bandai Namco a largement communiqué sur la sortie de Dragon Ball : Sparking! Zero à travers le monde comme l'explique le communiqué de presse sur le sujet : "En travaillant avec plus de 30 filiales à l'étranger de notre groupe, nous avons mis en œuvre des mesures marketing adaptées aux caractéristiques de chaque région, telles qu'une tournée en Amérique du Nord et des présentations du jeu lors d'événements en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Nous croyons que ce résultat a été atteint grâce à une plus grande diversité de fans jouant au jeu que jamais auparavant."

Bandai Namco en profite pour rappeler que le jeu est prévu pour s'impliquer sur la durée avec de nouveaux contenus prévus et pensés pour rallonger l'expérience des joueurs. Plusieurs contenus additionnels pour le jeu ont d'ores-et-déjà été annoncés avec des personnages des anciens et nouveaux films Dragon Ball.