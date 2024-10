Call of Duty Black Ops 6 : comment jouer au jeu pour moins de 20 euros

Le nouveau "Call of Duty : Black Ops 6" est désormais disponible en magasin, mais il existe une astuce pour y jouer pour moins de 20 euros.

A chaque année son nouveau jeu "Call of Duty" ! Le dernier "Black Ops 6" est disponible depuis le vendredi 25 octobre et de nombreux joueurs sont déjà en train de profiter du titre pour s'affronter en ligne, lutter dans le mode "zombie" ou tester les nouveaux de cet opus.

"Call of Duty : Black Ops 6" est proposé en magasin physique ou en ligne à un tarif de vente recommandé de 69,99 euros. Il est possible de trouver le jeu chez des enseignes bien connues comme la Fnac, Carrefour, Amazon ou encore CDiscount.

Mais si vous ne désirez pas débourser la (grosse) somme de 69,99 euros pour tester le dernier jeu de la licence "Call of Duty", il existe toujours une astuce pour pouvoir essayer "Black Ops 6" en déboursant moins de 20 euros. Les gamers les plus assidus doivent peut-être deviner de quoi nous allons parler : le Gamepass.

Comment jouer à "Call of Duty : Black Ops 6" pour seulement 17,99 euros ?

Sorti officiellement ce vendredi 25 octobre, "Call of Duty : Black Ops 6" est proposé sur plusieurs supports comme la Playstation 5, les consoles Xbox Series et le PC.

Le Gamepass est un abonnement proposé par Microsoft depuis plusieurs années et qui permet, moyennant quelques euros chaque mois, de pouvoir jouer à de nombreux jeux renouvelés régulièrement. Parmi ce catalogue de jeux, on retrouve plusieurs grands titres disponibles dès leur sortie tels que "Starfield", le prochain "Indiana Jones and the Great Circle" ou encore "Call of Duty : Black Ops 6".

Attention cependant : deux formules sont proposées pour profiter du Gamepass de Microsoft : une à 11,99 euros par mois et une à 17,99€ par mois. Pour profiter de "Call of Duty : Black Ops 6" dès sa sortie, il faudra opter pour la deuxième option.

Il faudra prendre l'abonnement Ultimate pour profiter de "Black Ops 6" sur PC ou Xbox. © Microsoft

Bien qu'il s'agisse d'un abonnement, cette technique permet tout de même de profiter de "Black Ops 6" sans avoir à débourser 70 euros et de jauger si le jeu vous plait suffisamment pour l'acheter par la suite. Attention toutefois : le Gamepass n'est disponible que sur console Xbox et PC. Les joueurs Playstation 5 devront donc malheureusement s'acquitter du plein tarif sur le jeu.