Pokémon Pocket : les meilleures cartes, quel booster ouvrir en priorité... Notre guide

Le jeu "Pokémon Pocket" est disponible en France. Découvrez nos astuces pour avoir les meilleures cartes rapidement et progresser dans le jeu.

Après plusieurs semaines de bêta ouverte en Nouvelle Zélande, le jeu mobile "Pokémon Pocket" est disponible en France. Ce titre inédit permet de retrouver de nombreuses cartes à jouer de vos Pokémon préférés afin de les collectionner, les montrer à vos amis ou même les défier durant des duels. Disponible sur iOS et Android, "Pokemon Pocket" regorge d'astuces pour progresser et améliorer votre profil de joueur, votre niveau et les cartes que vous obtenez.

Quel booster choisir au début de Pokémon Pocket ?

La première fois que vous ouvrez "Pokémon Pocket", le jeu vous permet d'ouvrir quelques boosters pour débuter. Les deux premiers que vous ouvrirez sont fixes et vous garantissent une carte EX ainsi qu'une carte Alternative en fonction du booster que vous choisissez :

Booster Pikachu : un Arcanin EX et un Carapuce ALT

Booster Dracaufeu : un Noadkoko EX et un Salamèche ALT

Booster Mewtwo : un Ossatueur EX et un Bulbizarre ALT

Pour débuter sur le jeu en compétitif, nous recommandons de choisir le booster Mewtwo qui vous offrira de très bonnes cartes pour réaliser vos premières missions.

Les cartes présentes dans les boosters Mewtwo sont bonnes pour débuter. © Pokemon Company

Chaque type de booster contient des cartes différentes qui ne se trouvent pas dans d'autres types. Un Sulfura EX ne se trouve, par exemple, que dans les boosters Dracaufeu.

Quels boosters ouvrir en priorité dans Pokémon Pocket ?

Si vous souhaitez obtenir les meilleures cartes pour faire un deck compétitif, il est plutôt recommandé d'ouvrir le booster Pikachu en priorité puis le booster Mewtwo. Les cartes présentes dans le booster Pikachu vous permettront de faire un deck centré autour de la petite souris et des Pokémon de type électrique. Ce deck est plus facile à assembler que ceux que vous pourriez envisager avec les boosters de Mewtwo ou de Dracaufeu et c'est pourquoi nous vous recommandons de prioriser les boosters Pikachu.

Attention toutefois puisque de nombreux joueurs choisissent de prioriser Pikachu pour leur premier deck. Il ne serait donc pas étonnant que d'autres misent leur stratégie sur la contre de Pikachu.

Pikachu EX est une excellente carte pour taper fort avec d'autres Pokémon électriques. © Pokemon Company

Le booster Mewtwo est également très intéressant à envisager grâce à ses cartes comme Artikodin EX capable de frapper fort, vite et plusieurs cibles.

Attention toutefois, ce conseil ne vaut que si vous souhaitez performer sur les duels en ligne. Si votre but dans "Pokémon Pocket" est de simplement collectionner les cartes, il ne faut surtout pas vous contenter d'un seul type de boosters mais d'en ouvrir plusieurs en fonction des cartes que vous cherchez à obtenir.

Le jeu "Pokémon Pocket" vous permet d'ouvrir 2 boosters chaque jour. Il est cependant possible d'ouvrir un 3e booster si vous souscrivez à un abonnement au pass Premium. Ce dernier est à retrouver dans la boutique du jeu et coûte 9,99 euros par mois tout en vous octroyant quelques bonus et cartes exclusives.

Afin d'ouvrir vos boosters plus rapidement, il est possible d'utiliser un sablier booster. Chaque sablier réduit de une heure le temps nécéssaire à l'ouverture d'un nouveau booster. Utiliser 12 sabliers permet donc d'ouvrir directement un nouveau booster.

Lorsque vous débutez, n'hésitez pas à observer les missions disponibles en bas à droite de l'écran. Ces dernières vous permettront d'obtenir de multiples sabliers pour ouvrir plus de boosters. Il est également recommandé de visiter la boutique une fois par jour pour obtenir des objets gratuits, mais également d'éventuels courriers ou cadeaux envoyés par l'équipe de développement.

Si vous souhaitez ouvrir davantage de boosters, il n'y a pas vraiment trop d'options autres que payer sur le jeu ou vous investir dans les missions. Partez donc à la recherche de cartes pour augmenter votre collection et débloquer de nouvelles missions ou rendez-vous sur les combats en ligne ou en solo pour obtenir des sabliers tout en montant votre niveau de joueur.

Effectuer des combats vous permet de gagner en expérience et en missions. © Pokemon Company

Quelles sont les meilleures cartes de Pokémon Pocket ?

La question dépend principalement du deck que vous souhaitez utiliser en combat compétitif. Si vous disposez d'un deck Eau, la carte de dresseur Ondine peut être excellente pour générer de l'énergie pour vos Pokémon. Pour un deck basé sur les Pokémon de type Feu, la carte de Sulfura EX vous aidera grandement à obtenir de l'énergie pour lancer vos attaques.

Parmi les cartes globalement bonnes, il existe plusieurs objets et dresseur susceptibles d'intéresser bon nombre de decks :

Poké Ball , permet de prendre un Pokémon dans votre deck.

, permet de prendre un Pokémon dans votre deck. Recherches professorales , permet de piocher deux cartes.

, permet de piocher deux cartes. Potion , permet de soigner un Pokémon.

, permet de soigner un Pokémon. Giovanni , permet d'augmenter les dégâts de votre Pokémon.

, permet d'augmenter les dégâts de votre Pokémon. Morgane, permet de changer le Pokémon actif de votre adversaire.

Nous vous recommandons notamment d'effectuer les tutoriels de combat proposés par le jeu. Certains d'entre-eux vous permettent d'obtenir certaines de ces cartes très intéressantes pour votre deck.