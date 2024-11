Mario & Luigi : l'épopée fraternelle ne convainc pas la presse

Prévu pour ce jeudi 7 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch, le nouveau RPG "Mario & Luigi : l'épopée fraternelle" reçoit des avis très mitigés de la part de la presse spécialisée.

Mario et son frère Luigi sont enfin de retour sur Nintendo Switch. Les deux frères se retrouvent, malgré eux, embarqués dans une nouvelle aventure dans le monde de Connexia pour y affronter de multiples dangers. Après plusieurs années passées sans aucun nouveau jeu de la série "Mario et Luigi", Nintendo propose un nouvel opus à venir ce jeudi 7 novembre en exclusivité sur sa console Switch.

Les premiers tests de "Mario et Luigi : l'épopée fraternelle" sont tombés et ces derniers s'avèrent assez... Mitigés. Découvrez notre revue de presse du nouveau RPG de Nintendo.

Une aventure pleine d'humour

Le principal bon point qui ressort de tous les tests autour de "Mario et Luigi : l'épopée fraternelle" vient de l'humour du jeu. Les nouvelles aventures des deux plombiers italiens promettent une "expérience encore plus drôle et intense qu'auparavant" selon le test de Gameblog qui salue également une vraie sensation de progression pour les personnages et des combats qui s'intensifient au fil du jeu et lui attribue la note de 8/10.

Le Monde qualifie également ces aventures comme ponctuées d'un "humour subtilement stupide, gentiment cartoon, toujours bon enfant". Le journaliste Corentin Benoit-Gonin salue également les animations des personnages, mais regrette que certains combats soient en trop.

Du côté de ActuGaming, on est conquis avec la très belle note de 9/10 et une pléthore de compliments autour de "Mario et Luigi : l'épopée fraternelle". La narration et l'humour semblent très réussis même si le testeur note une fin qui tire bien trop en longueur.

Trop de combats et de longueur

Du côté des points négatifs et des tests moins emballés, on retrouve notamment Jeuxvideo.com qui attribue au jeu la dure note de 14/20. Le testeur Charlanmhg estime notamment que le jeu manque d'une vraie identité visuelle et qu'il souffre d'une vraie redondance et longueur dans son déroulé.

Un sentiment également partagé par le site MGG où Lloyd, le testeur, explique que "Mario et Luigi : l'épopée fraternelle" est "trop long pour son propre bien". Il y est également fait mention de chutes de FPS et de très longs temps de chargement qui nuisent à l'expérience de jeu.

Enfin, le site Presse Citron rapporte également une expérience mitigée avec la note de 7/10. Le test salue des combats plutôt réussis, mais revient également sur une direction artistique très générique et qui manque d'identité visuelle.