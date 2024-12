Indiana Jones et le Cercle Ancien : une aventure épique qui signe le jeu de l'année ?

Les aventures d'Indiana Jones ont pu faire l'objet de cinq long-métrages, plus ou moins appréciés par le public. Le plus grand archéologue profite aujourd'hui d'une toute nouvelle épopée, version jeu vidéo, qui n'a pas manqué de surprendre.

Apparu pour la dernière fois dans le film Indiana Jones et le Cadran de la destinée en 2023, le célèbre personnage d'Harrison Ford avait quelque peu déçu son public. Malgré les récentes déconvenues, le grand archéologue est de retour pour de nouvelles aventures, cette fois-ci sous forme d'un jeu vidéo, Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Développé par le studio MachineGames et édité par Bethesda Softworks, le jeu sera disponible dès le 9 décembre 2024 pour tous les joueurs PC et Xbox Series (y compris dans le Game Pass PC et Ultimate). Si le titre n'est pas encore disponible pour le grand public, la presse spécialisée a pu d'ores et déjà s'en emparer et forger son avis. Alors que vaut le nouvel épisode dédié au grand Indy ?

Un jeu qui se veut film

Si reprendre le célèbre univers d'Indiana Jones (façonné par nuls autres que Steven Spielberg et George Lucas) était ambitieux, MachineGames a relevé haut la main le défi. La presse spécialisée souligne la fidélité du jeu envers les premières œuvres cinématographiques de l'archéologue au chapeau fedora. De fait, Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui inscrit son scénario entre Les Aventuriers de l'Arche Perdue et La Dernière Croisade , compte bien puiser abondamment dans l'ambiance si caractéristique des premiers films de la licence .

© MachineGames

Tout ce qui a fait le charme des oeuvres de Spielberg et Lucas a été repris par Le Cercle Ancien, jouant ainsi sur la nostalgie des fans. JeuxVideo.com souligne le "respect impeccable de la licence", qui donne le "sentiment d'être au cinéma devant un nouvel épisode". Une immersion qui a également plu à JeuxActu, qui apprécie "l'ambiance incroyable" et "l'atmosphère à l'ancienne qui se dégage" apparaissant comme "un véritable bonbon". Le Matin va encore plus loin en écrivant : "On jurerait que c'est du Spielberg. Un Spielberg à son plus haut niveau créatif".

Se situant entre les deux premiers volets, Le Cercle Ancien nous permet d'incarner un Indiana Jones encore dans la fleur de l'âge et motivé à braver les plus grands obstacles. MachineGames semble avoir réussi l'écriture de ce personnage mythique, avec un respect de "sa sagacité, son humour, sa peur des serpents", d'après JeuxActu.

Une exploration variée qui ne convainc pas tout le monde

Comme l'a démontré la vidéo de présentation sortie début novembre, Indiana Jones et le Cercle Ancien se distingue par la variété de son gameplay. Aventure, combat, énigme... tout un lot de missions attendront le grand archéologue et varieront l'expérience de jeu des joueurs.

Alternant entre zones semi-ouvertes et passages plus linéaires, Le Cercle Ancien propose un gameplay qui ne se répète pas. Chaque ville traversée par Indiana Jones peut être explorée de fond en comble par le joueur, offrant donc une fausse sensation de monde ouvert qui a été plus ou moins appréciée.

Alors que Le Matin écrit que "chacun des biomes [...] est vaste, déborde d'activités variées et ne laisse jamais l'impression que les choses se répètent", Jeuxvidéo émet un avis plus sévère : "ces zones semi-ouvertes, [...] on ne peut pas dire que leur design soit irréprochable". Les espaces d'exploration libres auraient été mal pensés (du moins pour quelques uns), les joueurs pouvant faire face à des lieux d'intérêt évidents qui restent inactifs tant que la bonne quête n'a pas été débloquée. Une certaine frustration se dégage alors, car les quêtes secondaires disséminées sur la carte ne sont pas accessibles tant qu'une certaine mission principale n'a pas été accomplie.

© MachineGames

Néanmoins, les mondes ouverts ont beaucoup plu aux critiques, notamment IGN, qui estime que "c'est dans ces phases que le jeu brille". La liberté d'exploration, les nombreux recoins et passages secrets à découvrir, ainsi que les mystères qui se terrent dans la carte, sont jouissifs. IGN apprécie le réalisme des mondes, capables de différentes interactions selon la tenue portée par Indiana Jones. Selon le déguisement adopté, certaines zones se libèrent, grâce à des PNJ intelligents et observateurs.

Toutefois, il apparaît à quelques occasions que "MachineGames n'est pas tout à fait à l'aise avec l'exercice" du monde ouvert, d'après Jeuxvidéo. Bien que la zone de jeu soit ouverte et que les recoins soient nombreux, il n'y a parfois "rien de particulier à trouver", laissant "un petit goût d'inachevé".

Des graphismes qui méritent beaucoup d'applaudissements

Réalisés avec l'Unreal Engine 5, les graphismes d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sont un monstre de beauté visuelle. En plus de proposer des décors variés, le jeu brille par son esthétique irréprochable. Le joueur est transporté dans les différents mondes et certains panoramas sont vraiment époustouflants.

© MachineGames

Effectivement, Indiana Jones et le Cercle Ancien se présente comme une épopée exotique, un voyage au travers le monde et ses différentes cultures. L'archéologue est destiné à traverser Rome, Gizeh en Égypte, l'Himalaya, la jungle thaïlandaise, la ville de Shangaï en Chine... Chaque pays est finement représenté et le jeu cherche à "respecter au mieux les langues, les coutumes et la culture locale", d'après JeuxActu, ce qui autorise une immersion dépaysante. La qualité visuelle du Cercle Ancien est telle que Jeuxvidéo estime que "les lieux les plus importants sont bourrés de détails à tel point qu'on frôle parfois 'le jeu musée'".

Malgré des environnements tous plus magnifiques les uns que les autres, la modélisation d'Harrison Ford, acteur d'Indiana Jones, est plus ou moins réussie. Si Le Matin y voit une "représentation humaine proche de la perfection", le journal y trouve "quelque chose qui sonne faux par moment". Une critique partagée avec Jeuxvidéo, qui n'a pas manqué de remarquer des "PNJ avec des visages un peu trop figés et des effets sommaires pour tout ce qui touche à l'eau ou au feu".

Les phases de combat, couci-couça

Tout au long de son épopée, Indiana Jones se verra confronter plusieurs antagonistes, en particulier les Nazis. La critique spécialisée souligne une nouvelle fois la fidélité du jeu avec les premiers films de Spielberg et Lucas, avec la présence du revolver, du fouet et du simple de coup de poing.

© MachineGames

La force d'Indiana Jones et du Cercle Ancien réside en la diversité de ses ennemis, qui selon leurs types, répondent différemment aux attaques. Les affrontements nécessitent donc une analyse de l'adversaire, chacun ayant ses points faibles et ses forces. Le joueur doit également tirer parti de l'environnement de jeu, en se servant des objets autour de soi ou en se cachant derrière les meubles ou les murs.

JeuxVidéo estime que "les phases d'action marchent bien voire très bien", tandis que IGN souligne que "les combats au corps à corps [...] ne sont vraiment pas le point fort du jeu". IGN favorise en effet l'option de la furtivité plutôt que celle de la combativité.

Les ennemis, qui tournent à l'IA, se présentent comme un grand défaut. Qualifiée de "complètement fracassée" par JeuxActu, "frustrante" par IGN et critiquée par Jeuxvidéo pour sa gestuelle "qui manque de naturel", l'intelligence artificielle est un point noir pour les phases de combat. Sans cohérence et stupides, les ennemis sont faciles à vaincre et tout à fait risibles.

Quid des énigmes ?

Autre caractéristique majeure d'Indiana Jones et le Cercle Ancien : les énigmes. Parsemées tout au long du jeu, celles-ci ont été autant appréciées que décriées, marquant une nouvelle confrontation entre les différentes critiques. Satisfaisantes, variées, intrigantes... JeuxActu ne manque pas de mettre en lumière les mécanismes du jeu, qui demandent du temps et de l'intelligence. À noter que Le Cercle Ancien "n'aide jamais le joueur", forçant ce dernier à s'investir pleinement.

C'est un avis contraire qu'a émis Jeuxvidéo sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, écrivant que "les énigmes [...] nous ont un peu déçus". Les mystères à résoudre semblent en marge de l'intrigue, voire complètement déconnectées, ce qui remet en question leur utilité.

IGN apprécie quant à lui les énigmes pour leur caractère immersif. Grâce à une vue à la première personne, Le Cercle Ancien permet de voir de près les mécanismes, les engrenages et les leviers, qu'il convient d'actionner non pas grâce à un simple bouton sur la manette, mais avec un mouvement du stick directionnel. Le joueur a "l'impression de manipuler chaque mécanisme", ce qui est "une joie à chaque fois".

© MachineGames

Ainsi, Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui était très attendu par la communauté de joueurs, est particulièrement difficile à cerner. Chacun des aspects entourant le jeu est approché différemment par la critique spécialisée, que ce soit l'exploration, le combat et les énigmes. Si certains y voient le "jeu de l'année", d'autres demeurent simplement satisfaits.

Le seul moyen d'en savoir plus est d'incarner soi-même le célèbre archéologue au chapeau fedora et de découvrir l'aventure du Cercle Ancien.