Game Awards 2024 : tout savoir sur l'évènement jeu vidéo de l'année (horaires, nommés, annonces...)

Dans quelques jours à peine, le plus grand évènement de jeu vidéo de l'année battra son plein sur nos petits écrans. Les Game Awards 2024 sont bientôt là et l'évènement promet de très nombreuses surprises.

Voilà dix ans pile que la cérémonie des Game Awards couronne de gloire les plus grands jeux de l'année, et l'édition 2024 compte bien fêter cet anniversaire unique. Les dernières rumeurs prévoient un évènement plus grandiose que jamais, et la communauté de joueurs attend avec impatience son dénouement.

Présentée par l'indémodable Geoff Keighley à Los Angeles, la cérémonie des Game Awards compte bien marquer l'histoire du jeu vidéo, avec tout un lot de surprise et d'annonces. Cette année, les Oscars du monde vidéoludique sont d'ores et déjà considérés comme historiques.

Où et quand regarder les Game Awards 2024 ?

Les Games Award se tiendront cette semaine, le vendredi 13 décembre. La cérémonie étant diffusée à partir des États-Unis, les spectateurs français devront subir un décalage horaire quelque peu dérangeant. Alors que les Américains pourront voir l'évènement en fin de soirée, nous autres Français devront rester éveillés de 1h30 à 5h du matin au moins.

Si votre sommeil est trop précieux, rien ne vous empêche de visionner les résultats le lendemain matin, sur les chaînes officielles YouTube ou Twitch.

Les nommés des Game Awards 2024

⮕ Jeu de l'année (GOTY)

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

⮕ Meilleure Réalisation

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

⮕ Meilleure Narration

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantanzio

Senua's Saga: Hellblade II

Silent Hill 2 Remake

⮕ Meilleure Direction Artistique

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

⮕ Meilleure Musique

Astro Bot

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

⮕ Meilleur Sound Design

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy VII Rebirth

Senua's Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

⮕ Meilleure Performance

Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure

Briana White, Final Fantasy VII Rebirth

Humberly González, Star Wars Outlaws

Luke Roberts, Silent Hill 2

Melina Juergens, Senua's Saga: Hellblade 2

⮕ Innovation en termes d'accessibilité

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

⮕ Jeu ayant le plus d'impact

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua's Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

⮕ Meilleur Jeu Service en cours

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

⮕ Meilleur Support Communautaire

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man's Sky

⮕ Meilleur Jeu Indépendant

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

⮕ Meilleur Premier Jeu Indé

Balatro

Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

⮕ Meilleur Jeu Mobile

AFK Journey

Balatro

JCC Pokémon Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

⮕ Meilleur Jeu VR/AR

Arizona Sunshine Remake

Asgard's Wrath 2

Batman: Arkham Shadow

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

⮕ Meilleur Jeu d'action

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

⮕ Meilleur Jeu d'action/aventure

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

⮕ Meilleur RPG

Dragon's Dogma 2

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

⮕ Meilleur jeu de combat

Granblue Fantasy Versus: Rising

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

⮕ Meilleure jeu familial

Princess Peach: Showtime!

Astro Bot

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

⮕ Meilleure simulation/jeu de stratégie

Frostpunk 2

Age of Mythology: Retold

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

⮕ Meilleure jeu de Sport/Course

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

⮕ Meilleure jeu multijoueur

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40K: Space Marine 2

⮕ Meilleure adaptation

Arcane

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

⮕ Jeu le plus attendu

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto VI

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

⮕ Créateur de contenu de l'année

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

⮕ Meilleur jeu Esport

DOTA 2

Counter-Strike 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

⮕ Meilleur joueur Esport

33 – Neta Shapira

Aleksib – Aleksi Virolainen

Chovy – Jeong Ji-hoon

Faker – Lee Sang-hyeok

ZyWoO – Mathieu Herbaut

ZmjjKk – Zheng Yongkang

⮕ Meilleure équipe Esport

Bilibili Gaming (League of Legends)

Gen.G (League of Legends)

NAVI (Counter-Strike)

T1 (League of Legends)

Team Liquid (DOTA 2)

En plus des diverses nominations, les Game Awards 2024 devraient recéler d'annonces légendaires. Certains s'attendent à un premier teasing de la Nintendo Switch 2, tandis que d'autres espèrent un second trailer de GTA 6... Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les rumeurs, entre ceux qui prévoient l'annonce d'Elder Scrolls 6 et de Kingdom Hearts 4 et ceux qui préféreraient un remaster de Bloodborne.

Reste à savoir si ces espoirs deviendront réalité. Plus que quelques jours avant d'obtenir toutes les réponses à nos interrogations...