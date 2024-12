Elden Ring Nightreign : From Software annonce un jeu bien étrange

Si la soirée des Game Awards 2024 a été riche en surprises, très peu de joueurs s'attendaient à découvrir un nouveau Elden Ring. Baptisé "Nightreign", ce dernier met l'accent sur la coopération.

Si vous n'avez pas pu suivre la soirée des Game Awards 2024, sachez que l'événement fût riche en annonces. Outre les récompenses octroyées aux meilleurs jeux vidéo de l'année, plusieurs nouveaux titres ont également été dévoilés pendant la soirée. L'éditeur From Software a particulièrement marqué les esprits en dévoilant "Elden Ring Nightreign", un nouveau titre dans la saga Elden Ring aux particularités bien étranges.

Un jeu pensé autour de la coopération

Tout d'abord, Elden Ring Nightreign n'est pas un nouveau DLC pour le jeu Elden Ring sorti l'an dernier. Il s'agit bel et bien d'un jeu à part entière et se situant dans le monde d'Elden Ring.

Elden Ring Nightreign est un jeu résolument coopératif qui demanderait à un maximum de trois joueurs (bien que jouer seul est également possible) de survivre à des cycles de trois jours et trois nuits dans un morceau restreint d'une carte d'Elden Ring. Durant ces trois jours et trois nuits, les joueurs pourront explorer et défier différents monstres pour améliorer leurs personnages et devenir plus fort en vue de l'affrontement final contre un boss. Ce dernier sera différent selon les parties et la bande-annonce a déjà dévoilé que certains d'entre-eux semblent provenir de jeux de la saga "Dark Souls" avec notamment "Le Roi Sans Nom" de Dark Souls 3.

Pour cela, les joueurs auront le choix entre plusieurs personnages déjà établis et qu'ils pourront améliorer au fur et à mesure de leurs parties. Même si les joueurs ne parviennent pas à la fin d'un cycle, ils trouveront tout de même des reliques pour personnaliser et améliorer leur personnage en vue des prochaines parties.

Elden Ring Nightreign s'éloigne de la formule classique des jeux From Software dans ses mécaniques de gameplay. © From Software

Ils ont rogueliké mon Elden Ring ?

De telles mécaniques de jeu ne sont pas sans rappeler un genre particulier : le roguelike. Notamment connu pour des titres comme "Hadès" ou "The Binding of Isaac", ce type de jeu incite les joueurs à multiplier les parties pour améliorer leur personnage et continuer à progresser jusqu'à épuiser tout le contenu du titre.

Un genre de jeu bien étrange pour le monde d'Elden Ring, et plus globalement, des titres du studio From Software qui nous a plutôt habitué à la solitude de mondes gigantesques et riches en histoires et difficultés.

Pour autant, l'idée d'un Elden Ring en multijoueur ne semble pas sortir de nul part. Il y a de cela quelques mois, Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware, s'était exprimé au sujet d'un tel type de jeu qu'il avait confié comme une "idée intéressante".

Elden Ring Nighreign sera disponible sur PC, consoles nouvelle génération (PS5 et Xbox Series) et console ancienne génération (PS4 et Xbox One) durant le courant de l'année 2025.