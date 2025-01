Nouveaux accessoires PS5 Midnight Black : voici où se les procurer

2025 débute à peine mais Sony vient d'annoncer une toute nouvelle gamme d'accessoires pour la PlayStation 5. Intitulée "Midnight Black", la collection sera très bientôt en précommande.

Il s'agissait d'une des premières collections de la PlayStation 5, mais tous les accessoires de la console n'en faisaient pas partie. Le coloris sombre et intense propre à "Midnight Black" ne concernait jusqu'à aujourd'hui que la manette DualSense et le casque Pulse 3D. Désormais, l'ensemble des gadgets de la PS5 pourront revêtir les mêmes couleurs, pour le plus grand bonheur des joueurs.

À quoi ressemble la gamme Midnight Black ?

Chic et discret, l'ensemble Midnight Black porte, comme son nom l'indique, des couleurs sombres dominées par le noir. Chaque accessoire PS5 sera également affublé de lumières violettes qui cherchent à rappeler l'espace. Sobre mais élégante, la collection s'est présentée dans un court teaser publié sur la chaîne officielle de Sony :

Quels accessoires feront partie de la collection ?

En plus de la manette DualSense et du casque Pulse 3D, quatre nouveaux accessoires de la PS5 rejoignent la collection Midnight Black. Plus précisément le lecteur à distance PlayStation Portal, la manette sans fil DualSense Edge, le casque-micro sans fil PULSE Elite et les écouteurs sans fil PULSE Explore. La gamme est donc enfin complète.

© Sony

Pour quel prix ?

Les accessoires PS5 de la gamme Midnight Black seront vendus à des prix similaires aux éditions standards :

PlayStation Portal – Midnight Black : 219,99 €

219,99 € Manette sans fil DualSense Edge – Midnight Black : 219,99 €

219,99 € Écouteurs sans fil PULSE Explore – Midnight Black : 219,99 €

219,99 € Casque-micro sans fil PULSE Elite – Midnight Black : 149,99 €

À noter qu'il vous est pour l'instant impossible d'acquérir ces accessoires Midnight Black, les précommandes débutant seulement le 16 janvier prochain, à 10h00 du matin. La sortie officielle n'est prévue que dans un mois et demi, le 20 février, sur le site officiel de Sony.