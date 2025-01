Assassin's Creed Shadow : Ubisoft confirme l'absence de ce personnage très apprécié

Afin de faire patienter un peu plus les joueurs avant la sortie d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft a publié sur ses réseaux une FAQ. Des révélations croustillantes, pour certains frustrantes, ont été dévoilées.

Assassin's Creed Shadows se présente comme le jeu de la dernière chance pour Ubisoft. Le studio accumule en effet depuis plusieurs années des déboires en cascade, qui semblent ne jamais connaître de fin. Après ses licenciements en masse, la suppression de XDefiant par manque de succès ou encore les grèves organisées par ses employés, l'avenir de l'entreprise française semble toujours plus compromise.

C'est pourquoi Assassin's Creed Shadow, dernier titre d'une de ces licences phares, est un enjeu majeur pour le studio. Ubisoft semble pleinement consciente de sa position, elle qui a décalé à deux fois la sortie du jeu pour peaufiner les derniers détails et améliorer l'expérience de ses joueurs. L'attente est longue pour les fans, mais Ubisoft cherche à combler l'ennui via une FAQ, tout juste publiée sur les réseaux sociaux.

Des réponses aux questions de la communauté

Les inquiétudes grandissent parmi les joueurs, alors qu'Assassin's Creed Shadows devrait bientôt débarquer sur toutes les plateformes. Dans l'optique d'apaiser les craintes de sa communauté, Ubisoft a pris les devants en répondant aux questions des joueurs. Parmi celles-ci, "Sera-t-il possible de jouer avec les voix japonaises ?", ou bien "Comment se présentent la base et ses améliorations, en comparaison d'AC Valhalla ?".

Ubisoft s'est notamment plu à préciser le fonctionnement des deux personnages jouables d'Assassin's Creed Shadows, à savoir Yasuke et Naoe : "Pour les missions principales et la plupart du contenu en monde ouvert, vous pouvez utiliser le personnage de votre choix. Cependant, certaines activités seront dédiées uniquement à l'un des deux".

Yasuke et Naoe, les deux personnages jouables © Ubisoft

Plus loin, Ubisoft en révèle plus sur la durée de vie d'Assassin's Creed Shadows, qui "est comparable à celles d'AC Origins, Odyssey et Valhalla". En toute logique, elle se situerait entre 50 et 60 heures de jeu, bien que "la durée de jeu est toujours difficile à évaluer étant donné les styles de jeu de chacun".

Ubisoft précise par la suite qu'Assassin's Creed Shadows ne profite pas de fins multiples, bien qu'il existe "plusieurs chemin pour arriver" à la conclusion de l'histoire, "qui détermineront surtout qui sera ou non à vos côtés lors de l'aventure".

Ce personnage iconique ne sera pas au casting

Ubisoft s'est réservé le meilleur, ou plutôt le pire, à la toute fin de sa FAQ. Le studio français a conclu sa session de question/réponse en révélant qu'un personnage très apprécié des fans ne ferait pas partie de l'aventure d'AC Shadows. À la question "Va-t-on revoir Basim ?", le studio affirme que non, "Basim ne fait pas partie de l'histoire".

Introduit en 2020 dans l'opus AC Valhalla, le personnage de Basim a conquis le cœur des joueurs. Complexe, singulier, et indispensable dans l'histoire du jeu, le Maître Assassin n'avait laissé personne indifférent. Son absence dans AC Shadows n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux : "Nan mais pourquoi introduire un personnage aussi complexe que Basim [...] pour le jeter à la poubelle par la suite", s'insurge un internaute. "C'est n'importe quoi ! Les fans le demandent depuis des années mais vous nous faîtes une histoire décousue qui change à chaque opus !", s'emporte un autre.

De déception en déception, la communauté de joueurs blâme ouvertement cette décision d'Ubisoft. Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle maladresse plonge encore plus Assassin's Creed Shadows dans l'amertume et la désillusion.