Bon plan vélo électrique : plus de 1000 euros de réduction sur un vélo Moma Bikes !

La rédaction a déniché deux très bonnes affaires dans la catégorie des VAE, les vélos à assistance électrique avec des réductions de 750 et 1000 euros !

A la fois pour éviter la proximité dans les transports en commun, mais aussi pour ses côtés pratiques, le vélo à assistance électrique est l'une des vedettes du déconfinement, et sur le site de la FNAC, on trouve deux références soldées en ce moment ! Il y a d'abord le Moma Bikes E-16Teen avec ses roues 16 pouces, dont le prix passe de 1650 euros habituellement à 599,99 euros, soit environ 1 050 euros de réduction ! On est au-delà de la très bonne affaire, et c'est valable jusqu'au 1er juin. A ce tarif, on se dote d'un vélo électrique pliable d'une autonomie de 50 Km avec une vitesse de pointe de 25 Km/h. Idéal donc pour les petits trajets, même de nuit avec son éclairage LED, il se plie et ses 17 kilos et son faible encombrement permettent, si besoin, de le placer dans un ascenseur ou une rame de métro. Ce qu'on apprécie aussi, c'est la prise USB pour recharger son téléphone. Evidemment, ça se fait au détriment de l'autonomie mais ça peut dépanner.

Vélo électrique pliable Moma Bikes E-16Teen Noir - Pliant, 16", 250W, Batterie amovible 9Ah 1650,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Un rabais de 750 euros sur un VTT électrique

L'autre modèle est plutôt pour les baroudeurs ou ceux qui empruntent des sentiers pour aller au travail ou à l'école. Il s'agit du VTT électrique pliable Samebike LO26. On est dans une autre catégorie avec ses roues 26 pouces et sa batterie de 10 400 mAh. D'ailleurs, au premier coup d'œil, on ne se doute pas forcément qu'il est électrique et pliable. Bien que tout en aluminium, il sera plus compliqué de le transporter puisqu'il affiche 30 kilos sur la balance, et il est forcément plus encombrant. En revanche, aucune route ne l'effraie, et il sera facile de passer d'un trottoir à un autre si besoin.

VTT électrique pliable Samebike LO26 Noir - Pliant, 26", 350W, Batterie amovible 10.4Ah 1699,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Ce qu'on retient, c'est son moteur 350W qui permet d'atteindre les 25 Km/h. En tout électrique, l'autonomie est de 40 km, mais si on pédale (avec assistance), la batterie peut permettra d'atteindre les 70 Km. On s'aide alors des 21 vitesses pour s'adapter aux terrains et surtout aux côtes. Son tarif est également avantageux puisqu'il passe de 1699,99 euros à 949,99 euros, soit une baisse de 750 euros !