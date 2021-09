French Days vélo électrique : le top des meilleurs offres disponibles

FRENCH DAYS VÉLO ÉLECTRIQUE. Il s'agit des produits qui figurent parmi les plus recherchés des French Days : les vélos électriques sont également en promotion ! Profitez de plusieurs remises sur différents modèles pendant l'ensemble du week-end.

Vous voulez profitez des derniers beaux jours pour vous rendre au travail en vélo ? Ou vous souhaitez faire quelques petites balades avec un nouveau moyen de locomotion ? Cela tombe bien puisque les French Days, qui se déroulent actuellement du 24 au 27 septembre, permettent de profiter de jolies promotions sur tout un tas de vélos électriques de référence. Profitez de ces bons plans rapidement puisque d'ici lundi prochain à minuit, ces offres ne seront plus disponibles !

C'est certainement l'une des marques les plus connues dans le domaine : Xiaomi dispose de plusieurs belles références de vélos électriques dont certaines tombent parfois en promotion. C'est notamment le cas en ce moment pour les French Days sur le Xiaomi Mi Smart Pliable qui voit son prix être divisé par deux ! Une offre en or pour un produit facile à transporter avec sa fonction pliante et qui pourra vous accompagner longtemps avec son autonomie de 45 Km.

Pour un budget un peu plus petit, il est tout de même possible de profiter des French Days ! Ce vélo Xiaomi Mi Smart Electric est capable d'atteindre la vitesse maximale de 25 Km/h. Sa batterie Samsung de 5800 mAh lui garantit une autonomie pouvant aller jusqu'à 45 Km pour un conducteur de poids moyen, et son système de pliage vous aidera grandement à le transporter partout avec vous ! Ce vélo Xiaomi Mi Smart Electric est également équipé d'un capteur de couple TMN4 qui analysera votre pédalage afin d'émettre la puissance électrique suffisante pour vous assister correctement. Une belle petite référence à moitié prix !

Si vous désirez acquérir un vélo électrique qui dispose d'une très grande autonomie, vous serez peut-être intéressés par la boutique Moma Bikes. Cette dernière propose plusieurs belles promotions pour les French Days, notamment avec un modèle soldé à -50 % !

Ce produit dispose notamment d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 80 Km avec une vitesse maximale de 25 Km/h ! Son cadre en aluminium et son écran LCD en font un vélo d'exception capable de vous accompagner durant vos trajets quotidien. Il est également possible de le plier afin de le transporter avec vous dans les transports en commun.

La marque MOOVWAY propose plusieurs types de vélos électriques adaptés notamment à la pratique sportive. CDiscount propose actuellement une belle réduction sur le VTT électrique 27,5", disponible à 997 euros au lieu de son tarif habituel de 1199 euros. Ce vélo dispose notamment d'un cadre rigide en aluminium, et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 45 Km. Vous disposerez également d'un petit écran inclus afin de visionner facilement votre vitesse actuelle et la batterie restante. Ce VTT électrique MOOVWAY est en promotion et disponible en deux coloris (noir ou blanc).

Le vélo électrique Essentielb Urban 400 dispose d'un design bien plus épuré que les autres références citées précédemment. Ce produit, avant tout destiné à un usage en ville ou à la campagne, est capable de tenir jusqu'à 40 Km pour une personne de gabarit moyen avec une vitesse maximale pour aller jusqu'à 25 Km/h. Sa recharge en 4h lui permet d'être disponible fréquemment et de vous accompagner partout. Ce vélo est également pourvu d'un porte-bagage intégré pour y ranger toutes vos affaires. L'idéal pour partir pique-niquer !

Les French Days ont lieu en ce moment du 24 septembre au 27 septembre. Cette campagne promotionnelle française est l'occasion idéale pour y dénicher les meilleures offres disponibles sur différents produits tels que des smartphones, des vélos électriques ou même des ordinateurs. N'hésitez pas à consulter notre article qui répertorie les meilleures offres disponibles afin de ne louper aucune belle affaire !