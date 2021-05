French Days Apple : iPhone 12, AirPods, iPad, Macbook... Les meilleures offres

FRENCH DAYS APPLE. C'est parti pour les French Days 2021 ! Cette nouvelle édition propose déjà de très belles offres sur différents produits Apple comme le dernier iPhone 12, les AirPods, des iPads et des Macbooks.

Comme chaque année, Apple répond présent à l'appel des French Days. Ou plutôt ses revendeurs tricolores. Plusieurs produits sont en promotion depuis ce jeudi 27 mai, à l'occasion de cette campagne de promos entièrement française. Parmi les différentes offres, on retrouve notamment plusieurs iPhone, des iPad, et quelques Macbook en baisse de prix.

L'annonce d'un nouvel iPhone devrait arriver d'ici la fin de l'année 2021. C'est donc l'occasion parfaite pour les retailers de proposer des baisses de prix sur le dernier flagship d'Apple. A l'occasion des French Days, l'iPhone 12 est actuellement en promotion chez Rakuten.

Apple iPhone 12 Blanc 64 Go 738,99 euros VOIR L'OFFRE sur Rakuten

L'iPhone 12 avait été présenté en septembre dernier lors de la Keynote annuelle de la marque à la pomme et était sorti quelques semaines plus tard. Pour rappel, voici quelques caractéristiques de l'iPhone 12 :

La puce A14 Bionic, une des plus puissantes puces actuellement sur le marché.

Une compatibilité avec les réseaux 5G.

L'écran OLED Super Retina XDR avec la technologie Ceramic Shield qui le protège contre les chocs.

Double appareil photo avec ultra grand-angle et grand-angle de 12 Mpx.

► Retrouvez aussi notre sélection des meilleurs bons plans des French Days

Bien qu'il ne soit pas le dernier smartphone d'Apple en date, l'iPhone 11 continue de séduire de nombreux utilisateurs et reste régalement plus abordable que son successeur. Il est actuellement possible de le trouver en promotion à l'occasion des French Days chez plusieurs revendeurs spécialisés.

APPLE iPhone 11 64Go Noir Fnac 688,95 € 593,00 € Voir

Amazon 689,00 € 629,00 € Voir

Cdiscount 689,00 € 635,00 € Voir

Darty 689,00 € Voir

Boulanger 689,00 € Voir

L'iPhone 11 dispose toujours de caractéristiques intéressantes pour un smartphone sorti en 2019. Il est notamment équipé de la puce A13 Bionic d'Apple capable de supporter efficacement toutes vos applications et jeux sur la journée. Son appareil photo est également de qualité avec ses deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle de 12 Mpx. Son écran Liquid Retina HD de 6,1" est, quant à lui, idéal pour profiter pleinement de vos contenus avec une superbe qualité d'image.

Les promos des French Days ne seraient pas complètes si elles ne comportaient pas quelques prix barrés sur les célèbres écouteurs d'Apple. Les AirPods 2 et AirPods Pro sont actuellement en promotion sur le site de la Fnac, respectivement au prix de 128 euros au lieu de 179 euros, et de 199 euros au lieu de 279 euros.

Apple AirPods 2 avec boîtier de charge Ecouteurs sans fil True Wireless 178,50 € 128,50 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple Airpods Pro Blanc avec boîtier de charge Ecouteurs sans fil True Wireless 278,50 € 199,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Pour rappel, la version Pro des AirPods dispose notamment d'une technologie réducteur de bruit, ainsi que d'un socle de recharge.

Si vous êtes plutôt à la recherche d'une tablette Apple, sachez que la Fnac brade actuellement les prix des iPad Pro 11" et 12,9". Ces derniers profitent d'une réduction pouvant aller jusqu'à -10% sur certains modèles.

Apple iPad Pro 11" 128 Go Argent Wi-Fi Cellular 2020 2ème génération 979,99 € 845,79 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple iPad Pro 12,9" 128 Go Argent Wi-Fi 2020 4ème génération 930,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Les modèles présentés disposent de 128 Go d'espace de stockage et d'une compatibilité avec les réseaux WiFi uniquement. Il est cependant toujours possible de trouver d'autres modèles notamment capables de se connecter aux réseaux 3G/4G, mais les promotions ne seront pas les mêmes. Vous pouvez tout de même retrouver les autres produits sur le site officiel de la Fnac.

L'iPad Air est également disponible en promotion. On retrouve cette petite version de la célèbre tablette d'Apple en promotion chez plusieurs revendeurs le temps des French Days.

Apple iPad Air (2020) Wi-Fi 64 Go Gris Sidéral Fnac 668,98 € 507,15 € Voir

Amazon 669,00 € 629,99 € Voir

Cdiscount 659,00 € Voir

Materiel.net 669,95 € Voir

LDLC.com 669,95 € Voir

La Redoute 669,00 € Voir

Darty 669,99 € Voir

Boulanger 669,00 € Voir

Et pour les Mac ? Ne vous inquiétez pas, ces derniers disposent également de belles baisses de prix à l'occasion des French Days. C'est notamment le cas sur les MacBook Pro 13" en version 256 Go et 512 Go qui bénéficient de 10% de réduction par rapport à leur prix habituel chez la Fnac et Darty. Notez que deux coloris sont disponibles (argent et gris).

Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar 256 Go SSD 8 Go RAM Puce M1 Argent Nouveau 1449,49 € 1304,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar 512 Go SSD 8 Go RAM Puce M1 Argent Nouveau 1679,49 € 1511,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les French Days sont une belle occasion pour craquer et réaliser de belles économies. Pour cela, n'hésitez pas à retrouver notre sélection des meilleures offres de l'opération. Qu'il s'agisse de Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty, Amazon ou La Redoute... Ils sont tous dans notre sélection spéciale French Days !