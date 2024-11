Des factures surprises avant Noël ! L'UFC-Que-Choisir met en garde contre certains sites marchands à l'approche des fêtes

Alors que de nombreux Français s'apprêtent à acheter leurs cadeaux de Noël, l'association UFC Que Choisir pointe du doigt certains marchands susceptibles d'attaquer votre budget.

La période de Noël est une aubaine pour de nombreux commerces. Pendant plusieurs semaines, ces derniers peuvent multiplier les promotions et offres spéciales pour proposer à leurs clients toutes sortes de produits susceptibles de se trouver sous leurs sapins. Les grandes et petites enseignes savent que les consommateurs vont dépenser beaucoup plus qu'à l'accoutumée sur cette période afin de gâter leurs proches, quitte à piocher un peu dans leurs économies.

Mais les fêtes de fin d'année peuvent également rimer avec de multiples entourloupes pensées pour vous faire dépenser davantage. Plus que jamais, il convient de rester vigilant sur les commandes effectuées durant cette période et ce n'est pas l'UFC-Que-Choisir qui vous dira le contraire.

Le site a récemment mis en garde face à plusieurs mauvaises habitudes et pièges à éviter lorsque l'on effectue des achats pour les fêtes de Noël. Parmi les recommandations, on retrouve notamment certains conseils assez classiques, comme le fait de préparer les achats en amont des fêtes et non pas à la dernière minute. Il est également rappelé de bien vous informer sur les produits commandés pour éviter les mauvaises surprises ou déceptions au pied du sapin, notamment au niveau d'éventuels frais de livraison en fonction de votre localisation.

Mais surtout, l'UFC-Que-Choisir met en garde contre les sites marchands et commerçants basés à l'étranger. Ces derniers peuvent présenter deux risques plus ou moins importants. Le premier étant un retard dans la livraison de votre achat de Noël, et donc, la possibilité que ce dernier vous parvienne après les fêtes. Plus important encore : en fonction de la localisation du vendeur, il est possible que vous ayez une TVA supplémentaire ainsi que des frais de douane à régler lors de la commande ou de la livraison de votre achat.

Les frais de douane peuvent être très surprenants une fois annoncés puisqu'ils s'agit d'honoraires perçus par le transporteur de votre colis et que ces derniers peuvent rapidement s'avérer assez élevés. Il est donc vivement recommandé de vous renseigner sur la localisation du vendeur et d'en préférer un qui dispose de bureaux ou entrepôts en France ou dans l'Union Européenne afin d'éviter les mauvaises surprises.